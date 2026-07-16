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Jeremy Renner y una negativa emblemática en Misión Imposible: “No vas a arrastrarme para simplemente matar a mi personaje”

El actor que interpretó a William Brandt relató en Happy Sad Confused que se plantó ante Christopher McQuarrie y se negó a viajar a Inglaterra para filmar la muerte del analista

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Jeremy Renner rechazó filmar la muerte de William Brandt en "Misión Imposible" porque no aceptó un cierre que considerara adecuado para el personaje (REUTERS/Carlos Osorio)
Jeremy Renner rechazó filmar la muerte de William Brandt en "Misión Imposible" porque no aceptó un cierre que considerara adecuado para el personaje (REUTERS/Carlos Osorio)

Jeremy Renner se negó a rodar una escena en la que moría William Brandt en la saga de Misión Imposible, según contó el actor en el podcast Happy Sad Confused y recogió Far Out. La propuesta, atribuida al director Christopher McQuarrie, ayuda a explicar por qué el personaje desapareció de la serie tras Nación Secreta.

Renner rechazó filmar esa secuencia porque, según relató, no aceptó viajar a Inglaterra para grabar una muerte de Brandt sin un cierre que considerara adecuado para el personaje. De acuerdo con Far Out, el actor sostuvo que, si iban a usar a William Brandt, debían hacerlo “bien”.

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Ante esa posibilidad, Jeremy Renner dejó una de las frases más directas de su testimonio: “No puedes hacer eso”. Luego añadió: “No vas a arrastrarme hasta allí y simplemente matar a mi personaje”, y remató su postura con otra exigencia: “Si vas a hacer esto y vas a usar mi personaje, lo vas a hacer bien”.

El actor también recordó otra frase de esa conversación: “Amigo, no me vas a hacer esto; no me vas a hacer nada malo”, afirmó en el podcast citado por Far Out.

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El recorrido de William Brandt en “Misión Imposible”

jeremy renner the avengers
Clint Barton fue el personaje de Jeremy Renner en el universo de Marvel

Antes de esa revelación, Renner ya tenía un lugar estable en otra gran saga de Hollywood. El actor debutó como Clint Barton/Ojo de Halcón en Thor (2011) y luego apareció en seis películas de ese universo, además de una miniserie.

En Misión Imposible, su llegada se produjo en la cuarta entrega, Protocolo Fantasma (2011). Allí interpretó a William Brandt, un analista del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se suma al equipo de Ethan Hunt (Tom Cruise).

Renner volvió a encarnar al personaje en Nación Secreta (2015). En esa película participó en un plan para secuestrar al primer ministro de Inglaterra, y esa sigue siendo la aparición más reciente de Brandt en la serie.

Desde entonces, ni el personaje ni el actor volvieron a coincidir con la saga en pantalla. Far Out subraya que esa ausencia resulta llamativa porque ambos aumentaron su popularidad durante ese período.

La decisión de Jeremy Renner ayuda a explicar por qué William Brandt desapareció de la saga "Misión Imposible" después de "Nación Secreta"
La decisión de Jeremy Renner ayuda a explicar por qué William Brandt desapareció de la saga "Misión Imposible" después de "Nación Secreta"

Las muertes clave dentro de la saga

La desaparición de Brandt también adquiere otro sentido dentro de una serie que sí ha eliminado a figuras relevantes. Aunque Ethan Hunt parece quedar siempre a salvo, la saga no ha evitado borrar a otros nombres de peso.

Uno de esos casos fue Alec Baldwin como Alan Hunley. El personaje debutó como secretario del FMI en Nación Secreta y murió en la película siguiente, Repercusión (2018).

También murió Ilsa Faust, interpretada por Rebecca Ferguson. Far Out la describe como una asesina experta y un interés amoroso ambiguo para Hunt, y sitúa su muerte en Sentencia mortal (2023).

El medio también señala la muerte de Luther Stickell como la más grande en la historia de la serie. Interpretado por Ving Rhames en las ocho películas, el experto informático aparece como enfermo terminal en La sentencia final, pero el villano lo hace explotar en el primer acto.

Nueva aventura de esta saga protagonizada por Tom Cruise
La desaparición de Brandt adquiere otro sentido dentro de una saga de "Misión Imposible" que sí eliminó a figuras relevantes

Qué deja abierta la ausencia de Brandt

Para Far Out, no es habitual que un personaje de una saga de esta escala aparezca en varias películas y luego desaparezca sin explicación. El medio plantea como interpretación que desacuerdos tras bambalinas pudieron interferir en la continuidad de la historia de Brandt.

Esa lectura debe entenderse como una valoración del propio medio, no como un hecho confirmado. En la misma línea, Far Out también plantea que, si de verdad no hay planes para recuperarlo, habría sido mejor cerrar su arco con una muerte en pantalla.

La ausencia de Brandt, de todos modos, no equivale a un cierre definitivo. Aunque la entrega más reciente incluyó la palabra “Final” en el título, según el medio resulta poco probable que una serie tan rentable termine ahí.

Ese margen deja abierta la posibilidad de que Renner vuelva a ponerse en la piel del analista del FMI. Si la saga suma otra secuela, precuela o derivación en el corto plazo, Brandt todavía podría encontrar el regreso que no tuvo en más de 10 años.

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