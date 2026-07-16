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La Unión Europea extendió el tope al precio del petróleo ruso mientras busca un acuerdo sobre las sanciones

Delegados de los países que integran este organismo internacional pactaron esta medida en una sesión realizada en Bruselas

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El precio del petróleo ruso seguirá limitado a 44,10 dólares por barril hasta el 23 de julio (Europa Press)
El precio del petróleo ruso seguirá limitado a 44,10 dólares por barril hasta el 23 de julio (Europa Press)

La Unión Europea decidió mantener el precio tope del petróleo ruso en 44,10 dólares por barril hasta el 23 de julio, en medio de negociaciones para concretar un nuevo paquete de sanciones contra Moscú. Representantes de los 27 Estados miembros alcanzaron este acuerdo durante una reunión celebrada en Bruselas, con el objetivo de evitar que el valor del crudo ruso aumentara de forma automática y ganar tiempo para cerrar un consenso sobre las nuevas restricciones.

El compromiso surgió a pocas horas de que venciera el plazo que habría elevado el precio tope, lo que habría permitido a Rusia vender petróleo a un valor más cercano al de mercado.

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El mecanismo de tope fue implementado a comienzos de año y debía revisarse tras seis meses, pero las discusiones sobre el 21º paquete de sanciones obligaron a una prórroga temporal.

Los embajadores de la UE acordaron extender el nivel actual del precio tope mientras continuaban las conversaciones sobre los detalles técnicos y económicos del nuevo paquete de sanciones propuesto. La decisión fijó como fecha límite el 23 de julio para cerrar un consenso definitivo sobre las nuevas medidas.

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Los embajadores de la UE resolvieron extender el actual nivel del precio tope mientras continuaban las conversaciones sobre los detalles técnicos y económicos del nuevo paquete de sanciones propuesto. Entre los puntos en debate figuraban la inclusión de nuevas figuras en listas negras, restricciones adicionales al comercio y la posible extensión de prohibiciones de visado a ciudadanos rusos vinculados al conflicto en Ucrania.

La Unión Europea extendió el límite al precio del petróleo ruso tras una reunión en Bruselas (Reuters)
La Unión Europea extendió el límite al precio del petróleo ruso tras una reunión en Bruselas (Reuters)

En paralelo, la Comisión Europea explicó que la Coalición del Tope de Precios del Petróleo, formada por los países del G7, estableció este mecanismo para limitar los ingresos rusos sin provocar inestabilidad en los mercados energéticos globales. La normativa europea impide a operadores y transportistas del bloque prestar servicios para el crudo ruso si se comercializa por encima del precio estipulado, lo que busca ejercer presión financiera sobre Moscú y, al mismo tiempo, asegurar el suministro internacional de petróleo.

El mecanismo prevé que, en ausencia de acuerdo, el precio del crudo ruso se fijaría automáticamente en un 15% por debajo del valor de mercado. Con las cotizaciones actuales, esto permitiría a Rusia vender su petróleo a un precio mayor que el tope vigente, incrementando sus ingresos y debilitando el efecto de las sanciones impuestas por la UE y sus aliados.

Por esa razón, el bloque consideró prioritario evitar que el límite se ajustara hacia arriba, en un contexto en el que los precios internacionales del petróleo registraron subidas desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Además, por otro lado, en la misma cumbre, la Unión Europea e India resolvieron iniciar negociaciones para que Nueva Delhi se sume a Horizonte Europa, el principal programa de investigación e innovación del bloque, y anunciaron la creación de un centro conjunto de innovación en vehículos eléctricos, así como una asociación para startups de tecnología limpia, durante la tercera reunión de su Consejo de Comercio y Tecnología realizada en Bruselas.

En ese encuentro, ambas partes también revisaron los avances para ratificar el tratado de libre comercio acordado en enero.

(Con información de AFP y Europa Press)

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