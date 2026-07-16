“Es un juego de palabras y no fue posible incorporarlo”, admitió Christopher Nolan sobre su adaptación de La Odisea

La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)

Christopher Nolan descartó uno de los juegos de palabras más antiguos de la literatura occidental al adaptar La Odisea de Homero al cine. El director lo confirmó en The Daily Show, donde el presentador Jon Stewart le trasladó la queja de un escritor del programa que había estudiado el texto griego original y lamentó la ausencia del pasaje en la película.

“Es un juego de palabras. Los juegos de palabras en traducción son difíciles. Lo intenté. No fue posible incorporarlo”, respondió Nolan ante Stewart, quien había calificado la cinta de “alucinante” y se había referido al director con una hipérbole que el propio Homero habría celebrado: “Homer ain’t got shit on you” (“Homero no te llega ni a los talones”).

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El chiste en cuestión tiene casi 3.000 años y figura entre los más célebres del canon literario de Occidente. En el texto homérico, Odiseo le dice al Cíclope que su nombre es “Nadie” —Outis en griego—. Más tarde, cuando le clava una estaca en el ojo, el monstruo grita pidiendo auxilio. Los demás cíclopes acuden y preguntan quién lo ataca.

Christopher Nolan confirmó que no pudo conservar en The Odyssey un juego de palabras de La Odisea porque su traducción al cine no resultó posible - REUTERS/Isabel Infantes

La respuesta —“Nadie me hiere”— lleva a sus congéneres a interpretar que no hay agresión alguna y se retiran. El engaño verbal funciona como la otra cara del Caballo de Troya: una trampa que se arma con palabras en lugar de madera. El problema es que el chiste va más allá de esa escena: hay capas adicionales de juego lingüístico que solo cobran sentido dentro del griego original, y esa fue precisamente la parte que Nolan no logró trasladar a la pantalla.

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El caballo a medio enterrar

La escena del Caballo de Troya también deparó una de las decisiones más llamativas de la adaptación. En la película, el caballo aparece semienterrado en la arena de la playa, sin ruedas y sin estar apostado frente a las murallas de Troya, como suele representarse en la iconografía tradicional. La idea venía de lejos.

“Estuve brevemente vinculado a dirigir Troya, la película que David Benioff había escrito a partir de La Ilíada“, explicó Nolan en la misma entrevista y agregó: “Surgió en mí esta imagen del caballo semienterrado en la arena, a punto de ser destruido o arrastrado por las olas. De ese modo, cuando los troyanos lo encontraran, lo último que parecería es algo diseñado para entrar en la ciudad. Esa imagen me acompañó durante décadas”.

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El pasaje de Odiseo y el Cíclope se apoya en que el héroe se presenta como “Nadie”, un engaño verbal que en griego original suma capas que Nolan no trasladó a la pantalla (C)Universal Pictures new film: The Odyssey (2026).

El director sintetizó así el criterio que rigió cada secuencia del rodaje: “¿Cómo podemos presentar esto al público de manera que puedan creerlo? Eso se convirtió en el mantra para todo el equipo en cada escena. La gente quiere acompañarnos en este viaje. Démosles una razón para creer”.

La apuesta por la verosimilitud se extendió a la producción en su conjunto. Según informó The Hollywood Reporter, Nolan mandó construir varios caballos de madera a escala real —de unos 10 metros (35 pies) de altura— y se metió literalmente dentro de uno de ellos junto al elenco y al director de fotografía Hoyte van Hoytema para rodar la secuencia desde el interior.

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Matt Damon, que interpreta a Odiseo, recordó que el director llegó sin un plan definido de cómo filmar esa escena. “Nos dijo que íbamos a meternos allí y a resolverlo sobre la marcha”, contó el actor a GamesRadar+. “Esa sensación de claustrofobia fue surgiendo de forma orgánica. Si lo hubiéramos planeado, no habría tenido la misma energía”, agregó.

Christopher Nolan definió la verosimilitud como el criterio central del rodaje de The Odyssey para que el público pudiera creer cada escena de la adaptación de Homero - REUTERS/Francis Mascarenhas

Un rodaje de seis meses y once millas de película

La producción de La Odisea arrancó en febrero de 2025 y se extendió durante seis meses a lo largo de Grecia, Marruecos, Islandia, Italia, Escocia y el Sáhara Occidental. Nolan empleó 91 días en rodar los encuentros de Odiseo con el Cíclope, las Sirenas y Circe. El equipo trepaba cada mañana 270 metros (900 pies) hasta una localización en Italia y soportó lluvias laterales en Islandia. Zendaya, que también forma parte del reparto, llegó a declarar que el frío islandés le impedía abrir la boca mientras rodaba.

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Damon calificó la experiencia como “la película más dura que he rodado”. La producción adoptó una dieta sin gluten, perdió peso hasta volver a su talla del instituto y bromeó con lo que el equipo bautizó como el “Odyssey Five”: si dormías cinco horas, eras afortunado.

La película es, además, el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras IMAX, lo que en la versión en película de 70 mm equivale a aproximadamente 11 millas (17,7 kilómetros) de celuloide. El presupuesto se estima en 250 millones de dólares, la cifra más alta de toda la carrera del director.

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Christopher Nolan en el rodaje de 'La Odisea'

El reparto del viaje de regreso

La Odisea narra el regreso de Odiseo desde la guerra de Troya hasta el reino de Ítaca. En el camino, el héroe se cruza con la diosa Circe, a cargo de Samantha Morton, y con la ninfa Calipso, interpretada por Charlize Theron.

En Ítaca aguardan su esposa Penélope (Anne Hathaway), su hijo Telémaco (Tom Holland) y el fiel sirviente Eumeo (John Leguizamo), mientras el pretendiente Antínoo (Robert Pattinson) acosa a Penélope.

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El reparto se completa con Zendaya, Lupita Nyong’o, Mia Goth, Elliot Page, Jon Bernthal y Benny Safdie. La película se estrena el 17 de julio de 2026.