El Salvador

El director de la OPS visita El Salvador para conocer la ejecución de la Ley Nacer con Cariño

La Presidencia de El Salvador informó que Jarbas Barbosa sostuvo un encuentro con la esposa del mandatario para revisar los avances en la aplicación de la normativa sobre atención materna y neonatal respetuosa

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Gabriela Rodríguez de Bukele recibe al director de la OPS/OMS: la Ley Nacer con Cariño, un reconocimiento regional y un recorrido por el Mini Nido (Foto cortesía Presidencia de El Salvador)
Gabriela Rodríguez de Bukele recibe al director de la OPS/OMS: la Ley Nacer con Cariño, un reconocimiento regional y un recorrido por el Mini Nido (Foto cortesía Presidencia de El Salvador)

La primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele recibió al director de la Organización Panamericana de la Salud/OMS, el Dr. Jarbas Barbosa, para revisar los avances de la implementación de la Ley Nacer con Cariño, según informó la Presidencia de la República.

De acuerdo con el comunicado oficial, la norma fue reconocida por la OPS como una buena práctica regional para promover una atención materna y neonatal respetuosa.

Como parte de la visita, Barbosa y su delegación recorrieron la exposición fotográfica “Nacer con Cariño” y la Unidad Nacer con Cariño del Mini Nido del Hospital Nacional “Dr. José Molina Martínez”, donde conocieron el modelo de atención que impulsa El Salvador para una experiencia de nacimiento centrada en la madre, el bebé y su familia.

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Alcances de la normativa

La Ley Nacer Cariño fija en el Sistema Nacional Integrado de Salud la obligación de garantizar un parto respetado y el cuidado del recién nacido, con derechos desde el embarazo hasta el puerperio y la etapa neonatal. También establece prácticas que deben asegurarse y resguardos para niñas y niños en situación de riesgo. Su alcance incluye la organización y el funcionamiento del sistema de salud para proteger a la mujer durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, y a los hijos desde la gestación hasta la etapa de recién nacido.

La delegación de la OPS visita un hospital en El Salvador y conoce el modelo Nacer con Cariño (Foto cortesía Presidencia de El Salvador)
La delegación de la OPS visita un hospital en El Salvador y conoce el modelo Nacer con Cariño (Foto cortesía Presidencia de El Salvador)

Cuando el recién nacido está en situación de riesgo, la madre y el padre tienen derecho a recibir información suficiente, continuada y comprensible, en un ambiente adecuado, sobre el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y la evolución de la salud de su hijo o hija.

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La ley protege además la lactancia materna y ordena que padres y acompañantes reciban orientación sencilla y condiciones para incorporarse al método canguro, definido como una estrategia con beneficios para el bienestar y la salud del recién nacido. Si el bebé fallece, el texto exige apoyo psicológico y un entorno de intimidad para acompañar el proceso de duelo de la familia.

La ley agrega una garantía documental inmediata cuando el parto sea atendido en hospitales o clínicas públicas o privadas: el recién nacido tiene derecho a recibir de forma inmediata el certificado de nacimiento o, en caso de fallecimiento, el de defunción. La normativa fue promovida por el despacho de la primera dama.

Reconocimiento a El Salvador

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, recibió este martes el reconocimiento oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la eliminación del tracoma como problema de salud pública en el país, un hito que lo convierte en el primero en Centroamérica en alcanzar esta meta. El Jefe de Estado se reunió con el doctor Jarbas Barbosa para recibir de manera formal la validación internacional.

El Salvador muestra su apuesta por un parto respetuoso: el Dr. Jarbas Barbosa, la exposición “Nacer con Cariño” y el modelo centrado en madre y bebé (Foto cortesía Presidencia de El Salvador)
El Salvador muestra su apuesta por un parto respetuoso: el Dr. Jarbas Barbosa, la exposición “Nacer con Cariño” y el modelo centrado en madre y bebé (Foto cortesía Presidencia de El Salvador)

La OPS y la OMS confirmaron que el país superó exitosamente el exigente proceso de verificación que evalúa la ausencia de transmisión activa de tracoma y la capacidad del sistema nacional de salud para detectar y responder a eventuales casos futuros.

La eliminación del tracoma se suma a otros avances en materia de salud en el país.

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