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El petróleo alcanzó un máximo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente pero las acciones estadounidenses se mantienen cerca de sus récords

La cotización del crudo en Londres cerró este miércoles en 118,03 dólares por barril tras un repunte de más del seis por ciento, mientras que las tensiones geopolíticas y la escasez de suministro mantienen la presión en el mercado global

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Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE), en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Operadores trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE), en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 29 de abril de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El precio del petróleo Brent cerró este miércoles en 118,03 dólares por barril en el mercado de futuros de Londres, con una subida del 6,08% frente a la sesión anterior, mientras Wall Street terminó la jornada prácticamente sin cambios ante la confluencia de tres presiones simultáneas: el encarecimiento del crudo, la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés y la inminente publicación de resultados de cuatro de las Siete Magníficas.

El Brent tocó un máximo intradía de 119,76 dólares —el nivel más alto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio—, sin llegar a superar el récord de cierre de 118,35 dólares registrado el 31 de marzo. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en junio escaló 6,34 dólares, un 6,3%, hasta los 105,19 dólares, su cota más elevada desde el 13 de abril.

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Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, el barril de Brent acumula una revalorización superior al 62%; en lo que va de 2026, la ganancia roza el 94%. Este miércoles, al cumplirse 61 días de la ofensiva, Irán amenazó con una “acción militar sin precedentes” si Washington no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump respondió que Irán “se tiene que rendir” porque, según sus palabras, “hemos acabado con ellos y no les queda apenas ejército”. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Trump consultó con petroleras estadounidenses sobre cómo mitigar el impacto de un bloqueo de puertos iraníes que podría prolongarse varios meses, según informó Reuters.

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El estancamiento diplomático agrava un mercado ya tensionado. Yang An, analista de Haitong Futures, advirtió: “Si Trump está dispuesto a extender el bloqueo, las interrupciones en el suministro empeorarían aún más” y seguirían presionando los precios al alza.

Fotografía de archivo de una bomba de petróleo en Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK
Fotografía de archivo de una bomba de petróleo en Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Los datos de la Administración de Información de Energía (EIA) mostraron que los inventarios de crudo cayeron más de seis millones de barriles la semana pasada, frente a la estimación de los analistas de poco más de 200.000 barriles. La divergencia entre ambas cifras reforzó las señales de escasez en el mercado estadounidense.

A mediados de abril, cálculos de Reuters situaban en más de USD 50.000 millones las pérdidas acumuladas en suministro de crudo desde el inicio del conflicto. En paralelo, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi notificó a algunos clientes que podrían cargar dos tipos de crudo fuera del golfo Pérsico en mayo, dado que el estrecho de Ormuz permanece cerrado, según dos fuentes con conocimiento del asunto y un aviso revisado por Reuters.

Los inversores también evaluaron la inesperada salida de Emiratos árabes Unidos de la OPEP, aunque los analistas no anticipan un impacto significativo a corto plazo en el mercado.

La Reserva Federal anunció este miércoles que mantiene sin cambios su tasa de interés de referencia, una decisión que resultó ser la más dividida desde 1992: tres funcionarios del banco central manifestaron que no querían incluir en el comunicado ninguna señal que sugiriera recortes próximos. La reunión fue, con toda probabilidad, la última bajo la presidencia de Jerome Powell, quien prometió en la rueda de prensa posterior que continuaría como gobernador de la institución.

El anuncio impulsó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro. El bono a diez años escaló hasta el 4,41% desde el 4,36% del martes, mientras el rendimiento a dos años —más sensible a las expectativas sobre la política monetaria— saltó del 3,84% al 3,93%. Según datos de CME Group, los operadores prácticamente eliminaron sus apuestas a un recorte de tasas en 2026 y comenzaron a descontar una pequeña probabilidad de alza.

Los tres principales índices cerraron con movimientos acotados. El S&P 500 cedió 2,85 puntos, un 0,03%, hasta las 7.135,95 unidades; el Nasdaq Composite sumó 9,44 puntos, un 0,06%, para terminar en 24.673,24; y el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 280,12 puntos, un 0,56%, a 48.861,81 unidades. El índice Philadelphia SE Semiconductor acumuló una ganancia del 43,8% en lo que va del año tras avanzar un 1,5% en la sesión.

Entre los movimientos individuales más pronunciados, Visa trepó un 8,3% tras superar las previsiones de los analistas; su director ejecutivo, Ryan McInerney, señaló que el gasto del consumidor se mantuvo sólido durante el trimestre. Starbucks subió un 8,4% después de reportar que los clientes gastaron más en cada visita, especialmente en sus tiendas de América del Norte.

En el lado negativo, GE Healthcare Technologies desplomó un 13,2% al quedar por debajo de las estimaciones del mercado, y Robinhood Markets sufrió una caída idéntica tras publicar un crecimiento de beneficios inferior al esperado. Booking Holdings, empresa matriz de Booking.com y Priceline, cerró con una ganancia marginal del 0,3% pese a advertir que el conflicto con Irán afectó sus reservas durante el trimestre y podría continuar haciéndolo hasta finales de junio, con repercusiones no solo en Oriente Medio sino también en corredores de tránsito clave entre Europa y Asia.

Los mercados internacionales mostraron comportamientos divergentes: el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 1,7%, mientras que el FTSE 100 de Londres retrocedió un 1,2%.

(Con informacion de EFE, AFP, AP y Reuters)

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