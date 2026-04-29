“Esta película realmente encendió mi cerebro”: ‘Apex’, el nuevo éxito de Netflix protagonizado por Charlize Theron y Taron Egerton

La trama sigue a Sasha, una escaladora marcada por la tragedia, y su enfrentamiento con Ben, un asesino en serie experto en el outback (Netflix)

Charlize Theron y Taron Egerton protagonizan Apex, un thriller de supervivencia ya disponible en Netflix, donde una escaladora que carga con una pérdida reciente y un asesino en serie se persiguen a través del desierto australiano.

La película, dirigida por el islandés Baltasar Kormákur —conocido por Everest y Adrift—, sigue a Sasha, una escaladora adicta a la adrenalina que viaja al interior de Australia cinco meses después de perder a su compañero de cordada en una avalancha en la Pared de los Trolls, en Noruega.

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Lo que comienza como una escapada en solitario se convierte en una cacería mortal cuando se cruza con Ben, un hombre que lleva años matando excursionistas en el outback y convirtiendo sus restos en cecina artesanal.

“Esta película realmente encendió mi cerebro”, declaró Theron a Netflix Tudum. “Había algo en su simplicidad que encontré hermoso, no simple en sentido negativo, sino hermoso en su pureza, sin artificios. Se sentía muy puro pero con gran impacto”.

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Egerton interpreta a Ben como un depredador con una relación casi mística con el entorno: se ha limado los dientes a la manera de algunas tribus nativas, fabrica su propia cecina —la marca “Jenno”, en honor a su madre, a quien también asesinó— y conoce cada rincón del territorio.

Charlize Theron y Taron Egerton protagonizan "Apex", el nuevo thriller de supervivencia ambientado en el desierto australiano (Kane Skennar/Netflix)

Según relató el actor a Netflix Tudum, “Ben le indica a Sasha una ruta especial por el desierto, supuestamente para que pueda ver zonas de extraordinaria belleza natural. Pero en realidad es porque es un asesino en serie y quiere cazarla por el bosque”.

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El relato arranca con una pérdida. Tommy, la pareja de Sasha, interpretado por Eric Bana, muere en una avalancha mientras ambos descienden la Pared de los Trolls.

Ante la imposibilidad de sostenerlo, Sasha suelta la cuerda. Esa decisión la persigue durante toda la película, representada por la brújula de la suerte que Tommy llevaba siempre consigo y que ella conserva en el tablero de su furgoneta al llegar al outback australiano.

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Kormákur explicó a Netflix Tudum que la geografía no es un mero escenario: “Vengo de un país [Islandia] donde el clima cambia cada cinco minutos. Estás en pugna con la naturaleza toda tu vida. Quería usar el paisaje de esa forma. Quiero que el público sienta que ha estado en ese lugar, que lo ha sentido y casi olido”.

La dinámica entre los dos personajes escala con rapidez. Ben roba el equipo de Sasha durante la noche —incluidas las pulseras de Tommy— y le ofrece un trato: tiene hasta que termine la canción “Go”, de The Chemical Brothers, para alejarse. Después, él la seguirá con una ballesta.

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El film explora el trauma y la supervivencia tras la pérdida de un ser querido, reflejado en la carga emocional de Sasha y sus decisiones (Netflix)

Lo que sigue es una persecución en la que Ben tiende trampas, acosa a Sasha con sonidos de una familia grabados en su teléfono e intenta derribarla de un acantilado.

Sasha termina atrapada en un cepo, es arrastrada hasta el refugio subterráneo de su captor y descubre la verdad sobre los excursionistas desaparecidos cuyas fotos vio al entrar al parque.

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“Hay algo muy primigenio en Ben”, dijo Egerton a Netflix Tudum. “Muchas de las cosas que hace en la película están tomadas de mi propia vida. Recuerdo ser niño, jugar al pilla-pilla y perseguir a otros niños, sobreexcitado, con esos pequeños gritos y exclamaciones que uno hace”.

La resolución llega en una pared rocosa. Sasha y Ben quedan atados el uno al otro tras una pelea en el fondo de un barranco, con la pierna de él destrozada. Para salir, deben escalar juntos o morir allí.

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Theron, que recibió entrenamiento de la escaladora Beth Rodden para el rodaje, describió el proceso a Netflix Tudum: “Para que parezca escalada real, tienes que escalar de verdad. Lo que se ve en pantalla dura unos 20 o 30 segundos, pero a mí me llevó unos 38 minutos. Así de difícil fue”.

"Apex" concluye con un enfrentamiento final donde la protagonista debe elegir entre la vida y el sacrificio, cerrando el círculo de su dolor (Kane Skennar/Netflix)

En la cima del barranco, Sasha suelta el arnés de Ben y lo deja caer, en un eco deliberado de la muerte de Tommy. La escena final la muestra en una playa, donde arroja la brújula al mar.

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“Es primigenio”, dijo Theron a Netflix Tudum. “Es toda la teoría detrás de la madre que levanta el coche cuando su hijo está debajo. Hay algo hermoso en la humanidad: podemos hacer cosas que ni siquiera imaginamos que podemos hacer”.

Apex ya está disponible en Netflix.