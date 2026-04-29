Entretenimiento

“No eres bonita”: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt destapan las críticas más dolorosas que enfrentaron en sus carreras

Incómodos recuerdos de la infancia y la adolescencia fueron compartidos por el trío de actrices que protagonizan ‘El diablo viste a la moda’

Guardar
el diablo viste a la moda
Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt revelan las críticas más duras que recibieron en sus trayectorias artísticas durante la promoción de "El diablo viste a la moda 2" (20th Century Fox)

Un director que la hizo repetir una escena 15 veces, una maestra que a los 8 años le dijo que no era bonita, y una decana universitaria que corrigió la pronunciación de un apellido con un tono condescendiente.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt compartieron con People, en el marco de la promoción de El diablo viste a la moda 2, las críticas más duras que recibieron a lo largo de sus vidas.

PUBLICIDAD

Fue Blunt quien abrió la ronda. La actriz británica recordó a un director —cuyo nombre prefirió omitir— que la obligó a repetir una pequeña parte de una escena cerca de 15 veces y, al terminar, le dijo: “Lo tenías, pero ya se fue”.

Cuando Blunt preguntó qué era exactamente lo que había desaparecido, el director respondió sin titubeos: “Sí, en realidad ya se fue”.

PUBLICIDAD

“Fui como: ‘¿Qué se fue? ¿Mi actuación, mi carrera? ¿Qué?’”, relató.

Las experiencias de infancia y juventud que marcaron a las protagonistas de "El diablo viste a la moda 2" incluyen comentarios hirientes de directores, maestras y autoridades académicas (REUTERS/Jack Taylor)
Las experiencias de infancia y juventud que marcaron a las protagonistas de "El diablo viste a la moda 2" incluyen comentarios hirientes de directores, maestras y autoridades académicas (REUTERS/Jack Taylor)

Hathaway remontó su recuerdo a los 8 años, cuando tomó una clase de actuación para comerciales. “Hice reír a todos y me sentí muy feliz por eso”, dijo a la revista.

La satisfacción duró poco: su maestra le comunicó que siempre tendría trabajo “porque no eres bonita, pero sí eres peculiar”.

“Solo recuerdo la oleada de vergüenza”, describió la ganadora del Oscar, quien al crecer se preguntó quién le diría eso a una niña.

Con el tiempo, encontró cierta ironía en el comentario: “Quizás tenía razón, pero es porque soy peculiar”, dijo entre risas.

Streep llevó su memoria a la adolescencia. Su padre la llevó a entrevistas universitarias cuando tenía 15 años y, en una de ellas, la decana le preguntó qué había leído ese verano.

Meryl Streep
La ganadora del Oscar compartió recuerdos de entrevistas universitarias incómodas (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Ella respondió que a Carl Jung, pero la decana la corrigió sobre la pronunciación del apellido del filósofo suizo.

“Recuerdo haber pensado: ‘¿Por qué me bajó el ánimo?’”, dijo la reconocida estrella a People. “Recuerdas ese tipo de cosas cuando eres joven, esas cosas hirientes”.

Las tres actrices compartieron estas anécdotas en el marco del lanzamiento de El diablo viste a la moda 2, la secuela de la exitosa película de 2006.

En ella, Meryl Streep retoma el papel de Miranda Priestly, la editora en jefe de la revista ficticia Runway; Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, ahora editora de artículos especiales de la publicación; y Emily Blunt regresa como Emily Charlton, exasistente de Priestly convertida en magnate de la moda.

En una entrevista exclusiva con Today, emitida el 29 de abril, el elenco —que incluye a Stanley Tucci en el papel de Nigel Kipling— explicó por qué tardaron dos décadas en concretar la secuela.

Meryl Streep, Emily Blunt y Anne Hathaway rememoraron “El diablo viste a la moda” en los SAG Awards 2024
El elenco original regresa para la secuela de "El diablo viste a la moda", abordando nuevas dinámicas en la industria de la moda y el periodismo (Captura de video)

“La gente tiene hambre de esto”, dijo Tucci al programa. “Podría decirse que se ha convertido en una película clásica. Perdura, y la gente parece no haber podido tener suficiente de nosotros”.

Según Hathaway, la clave para dar luz verde al proyecto fue el guion de Aline Brosh McKenna, quien también escribió la película original.

“Encontró algo nuevo y más que decir con estos personajes, y eso en realidad quitó mucha presión”, afirmó la actriz.

La trama gira en torno al estado del periodismo en 2026 y cómo los personajes enfrentan los cambios en la industria mediática.

Tucci fue directo al respecto: “El periodismo ha cambiado. Las revistas han cambiado drásticamente. La mayoría solo existe en línea. La inteligencia artificial y la tecnología han cambiado, no solo el objeto físico, sino el periodismo en sí mismo”.

La trama de la nueva película explora el estado del periodismo en 2026 y los desafíos de la transformación digital y la inteligencia artificial en los medios (Macall Polay/20th Century Studios)
La trama de la nueva película explora el estado del periodismo en 2026 y los desafíos de la transformación digital y la inteligencia artificial en los medios (Macall Polay/20th Century Studios)

Por su parte, Streep señaló a Today que la incertidumbre del momento actual fue aprovechada por los realizadores para mostrar a los personajes “desestabilizados”.

“Todos en sus vidas han tenido que surfear la nueva realidad y descubrir cómo sobrevivir, cómo mantener sus escrúpulos intactos, cómo mantener su conciencia despierta y viva”, sostuvo sobre la esperada continuación.

El diablo viste a la moda 2 llega a los cines de América Latina el 30 de abril.

Temas Relacionados

Meryl StreepAnne HathawayEl diablo viste a la moda 2Emily Bluntestrellas de hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Esta película realmente encendió mi cerebro”: ‘Apex’, el nuevo éxito de Netflix protagonizado por Charlize Theron y Taron Egerton

La dupla de actores protagoniza una historia de supervivencia con escenas de escalada que derrochan realismo extremo

“Esta película realmente encendió mi cerebro”: ‘Apex’, el nuevo éxito de Netflix protagonizado por Charlize Theron y Taron Egerton

De Trueno a Alemán: Cypress Hill lanza su primer álbum en español con impactantes invitados

El legendario grupo de hip hop anuncia “Dios bendiga”, un disco de dos semanas de trabajo bajo el sello HYBE Latin America que reúne voces del hip hop hispanoparlante de distintas generaciones y países

De Trueno a Alemán: Cypress Hill lanza su primer álbum en español con impactantes invitados

Barry Keoghan habla por primera vez sobre el impacto de su ruptura con Sabrina Carpenter en su vida: “He dejado de socializar”

El actor reveló cómo los rumores de infidelidad afectaron su dinámica personal, hasta el punto de desconectarse de eventos y redes sociales

Barry Keoghan habla por primera vez sobre el impacto de su ruptura con Sabrina Carpenter en su vida: “He dejado de socializar”

La mujer que inspiró a Emily en ‘El diablo viste a la moda’ confesó sentirse traicionada

La estilista de celebridades Leslie Fremar se pronunció sobre el libro que la expuso públicamente sin su consentimiento

La mujer que inspiró a Emily en ‘El diablo viste a la moda’ confesó sentirse traicionada

“Salí con un Géminis y ahora creo en la astrología”: la confesión sin filtro de Billie Eilish

La artista explicó cómo una relación amorosa la llevó a tomarse en serio los signos del zodiaco

“Salí con un Géminis y ahora creo en la astrología”: la confesión sin filtro de Billie Eilish
DEPORTES
Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid empata contra Arsenal por la otra semifinal de la Champions League

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid empata contra Arsenal por la otra semifinal de la Champions League

Juan Manuel Cerúndolo debutó con triunfo en el Challenger 175 de Cagliari

Por qué Franco Colapinto despierta tanta pasión: la respuesta de los fanáticos

Neymar sorprendió a los hinchas de San Lorenzo con un sentido mensaje: el “tesoro” que le regaló a un rival

El Barcelona tiene en la mira al Cuti Romero: las razones que le preocupan de cara a su contratación

TELESHOW
Quienes son los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa

Quienes son los nominados a los Premios Gardel 2026: la lista completa

Cecilia Calafell confirmó su separación de Pablo Lescano

Paula Chaves aclaró cómo quedó su vínculo con Zaira Nara luego del reencuentro: “Pasaron cosas”

Pipo Pescador agradeció los saludos por su cumpleaños con un mensaje desde Alemania: “Mis flamantes 80”

¿Andrea del Boca vuelve a Gran Hermano?: la confirmación que dio su abogado

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio científico encontró genes de perros golden retrievers asociados a emociones humanas

Un estudio científico encontró genes de perros golden retrievers asociados a emociones humanas

¿Qué es el carfentanilo? La droga para elefantes que dispara las muertes por sobredosis en EEUU

República dominicana: el 40 % del talento investigador está concentrado en solo tres universidades

El Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia firman memorándum para integrar práctica e investigación en las aulas

Honduras acredita nuevos embajadores y apuesta por ampliar su presencia internacional