“No eres bonita”: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt destapan las críticas más dolorosas que enfrentaron en sus carreras

Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt revelan las críticas más duras que recibieron en sus trayectorias artísticas durante la promoción de "El diablo viste a la moda 2" (20th Century Fox)

Un director que la hizo repetir una escena 15 veces, una maestra que a los 8 años le dijo que no era bonita, y una decana universitaria que corrigió la pronunciación de un apellido con un tono condescendiente.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt compartieron con People, en el marco de la promoción de El diablo viste a la moda 2, las críticas más duras que recibieron a lo largo de sus vidas.

PUBLICIDAD

Fue Blunt quien abrió la ronda. La actriz británica recordó a un director —cuyo nombre prefirió omitir— que la obligó a repetir una pequeña parte de una escena cerca de 15 veces y, al terminar, le dijo: “Lo tenías, pero ya se fue”.

Cuando Blunt preguntó qué era exactamente lo que había desaparecido, el director respondió sin titubeos: “Sí, en realidad ya se fue”.

PUBLICIDAD

“Fui como: ‘¿Qué se fue? ¿Mi actuación, mi carrera? ¿Qué?’”, relató.

Las experiencias de infancia y juventud que marcaron a las protagonistas de "El diablo viste a la moda 2" incluyen comentarios hirientes de directores, maestras y autoridades académicas (REUTERS/Jack Taylor)

Hathaway remontó su recuerdo a los 8 años, cuando tomó una clase de actuación para comerciales. “Hice reír a todos y me sentí muy feliz por eso”, dijo a la revista.

PUBLICIDAD

La satisfacción duró poco: su maestra le comunicó que siempre tendría trabajo “porque no eres bonita, pero sí eres peculiar”.

“Solo recuerdo la oleada de vergüenza”, describió la ganadora del Oscar, quien al crecer se preguntó quién le diría eso a una niña.

PUBLICIDAD

Con el tiempo, encontró cierta ironía en el comentario: “Quizás tenía razón, pero es porque soy peculiar”, dijo entre risas.

Streep llevó su memoria a la adolescencia. Su padre la llevó a entrevistas universitarias cuando tenía 15 años y, en una de ellas, la decana le preguntó qué había leído ese verano.

PUBLICIDAD

La ganadora del Oscar compartió recuerdos de entrevistas universitarias incómodas (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Ella respondió que a Carl Jung, pero la decana la corrigió sobre la pronunciación del apellido del filósofo suizo.

“Recuerdo haber pensado: ‘¿Por qué me bajó el ánimo?’”, dijo la reconocida estrella a People. “Recuerdas ese tipo de cosas cuando eres joven, esas cosas hirientes”.

PUBLICIDAD

Las tres actrices compartieron estas anécdotas en el marco del lanzamiento de El diablo viste a la moda 2, la secuela de la exitosa película de 2006.

En ella, Meryl Streep retoma el papel de Miranda Priestly, la editora en jefe de la revista ficticia Runway; Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, ahora editora de artículos especiales de la publicación; y Emily Blunt regresa como Emily Charlton, exasistente de Priestly convertida en magnate de la moda.

PUBLICIDAD

En una entrevista exclusiva con Today, emitida el 29 de abril, el elenco —que incluye a Stanley Tucci en el papel de Nigel Kipling— explicó por qué tardaron dos décadas en concretar la secuela.

El elenco original regresa para la secuela de "El diablo viste a la moda", abordando nuevas dinámicas en la industria de la moda y el periodismo (Captura de video)

“La gente tiene hambre de esto”, dijo Tucci al programa. “Podría decirse que se ha convertido en una película clásica. Perdura, y la gente parece no haber podido tener suficiente de nosotros”.

PUBLICIDAD

Según Hathaway, la clave para dar luz verde al proyecto fue el guion de Aline Brosh McKenna, quien también escribió la película original.

“Encontró algo nuevo y más que decir con estos personajes, y eso en realidad quitó mucha presión”, afirmó la actriz.

La trama gira en torno al estado del periodismo en 2026 y cómo los personajes enfrentan los cambios en la industria mediática.

Tucci fue directo al respecto: “El periodismo ha cambiado. Las revistas han cambiado drásticamente. La mayoría solo existe en línea. La inteligencia artificial y la tecnología han cambiado, no solo el objeto físico, sino el periodismo en sí mismo”.

La trama de la nueva película explora el estado del periodismo en 2026 y los desafíos de la transformación digital y la inteligencia artificial en los medios (Macall Polay/20th Century Studios)

Por su parte, Streep señaló a Today que la incertidumbre del momento actual fue aprovechada por los realizadores para mostrar a los personajes “desestabilizados”.

“Todos en sus vidas han tenido que surfear la nueva realidad y descubrir cómo sobrevivir, cómo mantener sus escrúpulos intactos, cómo mantener su conciencia despierta y viva”, sostuvo sobre la esperada continuación.

El diablo viste a la moda 2 llega a los cines de América Latina el 30 de abril.