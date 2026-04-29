Cuál es el truco visual que hace que las gaviotas desistan de robar comida

Una gaviota vuela con varias papas fritas robadas de un puesto de comida mientras un hombre en segundo plano reacciona con sorpresa en una soleada playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las ciudades costeras y zonas urbanas del Reino Unido, el robo de comida por parte de gaviotas es un inconveniente frecuente para locales y visitantes. Estas aves han aprendido a aprovechar la abundancia de alimentos que ofrecen los humanos, sobre todo en zonas de alta presencia turística.

Las gaviotas se vuelven cada vez más audaces al acercarse a personas para arrebatarles su comida, lo que ha llevado a buscar soluciones para atajar este problema creciente. De acuerdo con una investigación citada por la revista de divulgación científica Popular Science, el problema del robo de alimentos por gaviotas ha impulsado el desarrollo de estrategias destinadas a modificar el comportamiento de estas aves sin alterar el entorno urbano ni recurrir a métodos invasivos.

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El estudio subraya que la presencia de gaviotas en espacios públicos no solo provoca pérdidas de alimentos, sino que también constituye un reto para la convivencia entre humanos y fauna silvestre.

Estrategias con imágenes de ojos

Una de las estrategias evaluadas recientemente consiste en dibujar ojos en los envases de comida para disuadir a las gaviotas de acercarse. Según el equipo de investigadores de la Universidad de Exeter, las aves muestran una tendencia natural a evitar la mirada directa de depredadores o competidores.

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Una gaviota mira curiosa un envase de papas fritas con ojos dibujados que parece perplejo, mientras la gente disfruta de la playa al atardecer en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo detrás de este comportamiento se basa en la percepción de las aves, que interpretan la imagen de unos ojos como una señal de advertencia o vigilancia. Al sentirse observadas, las gaviotas pueden decidir no acercarse a una fuente de comida, lo que disminuye el número de robos en espacios públicos.

Fundamentos biológicos y precedentes naturales

El uso de ojos falsos como mecanismo de defensa no es exclusivo de los humanos. En la naturaleza, muchas especies incorporan patrones que simulan ojos para disuadir a los depredadores. Este fenómeno, denominado “ocelos”, se observa en mariposas, peces y algunos reptiles. Además, en la ganadería, se han aplicado máscaras o collares con ojos pintados para evitar ataques al ganado.

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Los investigadores de la Universidad de Exeter citados en la nota destacan que estos ejemplos de la naturaleza y la práctica ganadera sirvieron de inspiración para llevar la estrategia de los ojos a los envases de comida urbana. El objetivo es aprovechar la reacción instintiva de las gaviotas frente a la imagen de una mirada fija.

Una gaviota se acerca a un envase de papas fritas con una cara dibujada, posado sobre una mesa de madera en la arena de la playa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Experimentos y resultados obtenidos

El equipo de investigación realizó un experimento colocando cajas de comida, algunas con ojos dibujados y otras sin diseño especial, en diversas áreas frecuentadas por gaviotas.

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Observaron que las aves se acercaban con menor frecuencia a las cajas con ojos ilustrados. Según los resultados publicados en Popular Science, el uso de este simple recurso gráfico consiguió una reducción significativa en los intentos de robo de comida.

Los experimentos controlados permitieron medir la eficacia del método: las gaviotas tardaban, en promedio, 21 segundos más en aproximarse y, en muchos casos, desistían de intentar robar la comida al percibir los ojos en los envases.

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Limitaciones y aplicaciones

Aunque los resultados fueron alentadores, los investigadores advierten que la eficacia del método puede variar según el grado de habituación de las aves o el diseño de los ojos. El efecto positivo fue notorio en las pruebas iniciales, pero es posible que, con el tiempo, las gaviotas se acostumbren a las imágenes y dejen de reaccionar ante ellas.

Con las alas extendidas, una gaviota audaz se lleva un pedazo de sandía de la mesa de una comensal, que observa la escena sorprendida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estas limitaciones, el estudio sugiere que incorporar ojos en los envases de comida podría ser una herramienta útil y económica para mitigar el robo de alimentos en espacios públicos. También se estudia la posibilidad de combinar este método con otras estrategias de gestión de la fauna urbana.

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Efectos en humanos

Más allá del efecto en las aves, la influencia de los ojos como símbolo de vigilancia ha sido verificada en estudios de psicología social. La exposición a imágenes de ojos en espacios públicos puede modificar la conducta humana, promoviendo comportamientos más cooperativos o éticos incluso en ausencia de supervisión real.

Esta reacción se basa en una percepción inconsciente de estar siendo observados, lo que activa mecanismos de autocontrol y desalienta acciones socialmente indeseadas. En entornos urbanos, la presencia de ojos dibujados en envases podría no solo disuadir a gaviotas, sino también incentivar a las personas a respetar normas como el manejo adecuado de residuos.

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El artículo subraya que los ojos funcionan como recordatorio universal de vigilancia, generando efectos conductuales que impactan tanto a aves como a humanos. Este fenómeno demuestra que ciertos estímulos visuales pueden influir en la convivencia y el respeto por el entorno compartido.