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La sorprendente conexión de Sharon Stone con la realeza europea, los magnates petroleros y la tragedia que hundió a su familia en la pobreza

La vida de la aclamada actriz y su familia dio un trágico giro debido a la falta de derechos que las mujeres padecían en la época

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Sharon Stone
Sharon Stone descubrió que su familia paterna desciende de una larga línea de realeza europea y pioneros del petróleo en Pensilvania (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Sharon Stone reveló que su familia paterna descendía de una larga estirpe de realeza europea y que sus antepasados figuraron entre los primeros extractores de petróleo en Pensilvania, pero que una tragedia familiar y las leyes de la época los dejaron sin un centavo.

La actriz de 67 años hizo esas declaraciones en The Drew Barrymore Show, al que acudió para promocionar su nuevo papel en la serie Euphoria.

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Allí explicó que su padre había crecido rodeado de una riqueza considerable, con vínculos directos a linajes reales, hasta que un accidente lo cambió todo.

Mi papá venía de una riqueza descomunal. Venía de una larga línea de realeza, de hecho, y llegó a América. En su árbol genealógico, ellos fueron los primeros en perforar pozos de petróleo en Oil City, Pensilvania“, relató.

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El desastre llegó durante una de esas perforaciones. “Estaban perforando un pozo y este explotó y mató a todos, y de repente su madre y sus tres hijos, bueno, no recibieron el dinero porque el dinero no iba a las mujeres. Las mujeres no tenían derechos”, explicó al programa de Drew Barrymore.

Su abuela trabajó como enfermera en un manicomio tras perderlo todo, mientras criaba sola a sus hijos en extrema pobreza (REUTERS/Lisa Leutner)
Su abuela trabajó como enfermera en un manicomio tras perderlo todo, mientras criaba sola a sus hijos en extrema pobreza (REUTERS/Lisa Leutner)

“Así que el dinero fue al pariente varón de mayor edad, que era un chico de 18 años, uno de mis tíos abuelos. Y un chico de 18 años no debería recibir todo el dinero del petróleo”, sostuvo.

La pérdida de esa herencia obligó a la familia a recomenzar desde cero. Stone describió cómo su abuela tuvo que reinventarse:

“Mi abuela se fue a trabajar como enfermera en un manicomio y se llevó a su hija y a mi papá, que tenía cuatro años, y fueron a vivir en el establo de alguien y a trabajar”.

Con el tiempo, su padre logró recuperar la casa familiar, que para entonces era “una mansión en ruinas”, según contó la estrella de Hollywood.

La historia de su madre fue aún más dura. “Mi mamá vino de una pobreza increíble y fue separada de su hogar por abuso infantil. Y la entregaron a alguien a los nueve años para que fuera su sirvienta, lavandera, cocinera. Así creció, hasta que se casaron a los 16 y 17 años. Eran adultos desde que eran pequeños”, señaló Stone en The Drew Barrymore Show.

Sharon Stone y su madre Dorothy
Stone relató que su madre creció en la miseria, fue separada de su hogar por abuso infantil y trabajó como sirvienta desde los nueve años (Instagram/@sharonstone)

La artista también describió el ambiente en el que fue criada: “Había mucha disfunción en mi familia. Ambos padres habían sido como semi-huérfanos, ambos eran personas de la Depresión, así que los dos vivieron la crisis de la Segunda Guerra Mundial en esa pobreza extraordinaria, sin nada disponible”.

Sharon Stone no llegó a conocer la holgura económica hasta que se mudó a Nueva York para trabajar como modelo de moda de alto nivel.

El linaje aristocrático de la protagonista de Bajos instintos y Casino quedó además documentado el año anterior, cuando participó en el programa de la cadena PBS, Finding Your Roots.

El conductor Henry Louis Gates Jr. le reveló que Carlomagno —el rey de los francos que reinó desde el año 768 hasta su muerte en 814 y que fue coronado primer emperador del Sacro Imperio Romano— era su bisabuelo en la trigésimo octava generación.

“Si quieren ver a alguien completamente atónito, miren mi cara”, respondió ella ante la revelación.

Sharon Stone - Bajos instintos
Sharon Stone sólo experimentó la holgura económica al comenzar su carrera como modelo en Nueva York, tras una infancia marcada por la carencia (StudioCanal/Shutterstock)

Gates amplió el hallazgo en declaraciones al mismo programa: “El árbol genealógico de Sharon está lleno de historia"

Y continuó en su explicación: “Su tercer bisabuelo emigró a Pensilvania desde Inglaterra, se convirtió en minero de carbón y luego sirvió heroicamente en la Guerra Civil, combatiendo en varias batallas importantes. Aprendió que desciende de dos reyes franceses por parte de su padre, y su bisabuelo en la trigésimo primera generación, Hugo Capeto, fue el hombre que convirtió a París en el centro del poder en Francia“.

El vínculo con Carlomagno, no obstante, no es exclusivo de Sharon Stone. El profesor Adam Rutherford, del University College London, señaló en 2017 que “literalmente todas las personas en Europa descienden directamente de Carlomagno. Literalmente, no metafóricamente”.

El experto explicó que, al trazar el árbol genealógico hacia atrás, toda persona que vivía en Europa en el siglo X estaba emparentada con quienes hoy habitan el continente, lo que hace estadísticamente inevitable esa conexión para cualquier europeo o descendiente de europeos. Rutherford agregó que lo mismo aplica para el rey Eduardo III de Inglaterra.

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