La dolorosa enfermedad que padece MrBeast desde los 15 años: “Sientes que te apuñalan en el estómago”

En una entrevista de 2025, el youtuber relató los síntomas de la enfermedad de Crohn y cómo su tratamiento impactó en otros aspectos de su salud. (Créditos: Diary of a CEO)

Jimmy Donaldson, conocido en internet como MrBeast, es hoy el creador de contenido más influyente del planeta con más de 475 millones de suscriptores en YouTube y más de 114 millones de seguidores en TikTok.

Pero en paralelo a sus retos multimillonarios, las producciones espectaculares y la imagen de energía inagotable, existe una realidad que el propio Donaldson ha decidido no ocultar: desde los 15 años convive con la enfermedad de Crohn, una condición crónica e incurable que, según sus propias palabras, lo obliga a enfrentar cada día “en modo difícil”.

PUBLICIDAD

La confesión fue parte de una extensa entrevista en el podcast Diary of a CEO, conducido por el empresario Steven Bartlett, que fue publicada en 2025 y ha vuelto a viralizarse en redes sociales durante las últimas semanas.

El diagnóstico que lo cambió todo

MrBeast tenía apenas 15 años cuando su cuerpo comenzó a fallar. En cuestión de meses, perdió casi 20 kilos sin poder hacer nada al respecto. El impacto fue tan severo que tuvo que abandonar el béisbol, deporte al que aspiraba dedicarse.

PUBLICIDAD

El youtuber más seguido del mundo enfrenta cada día una batalla silenciosa contra una enfermedad crónica sin cura (Prime Video)

“La enfermedad de Crohn es cuando tu sistema inmune se ataca a sí mismo. Cuando tenía 15 años, simplemente empecé a ir al baño ocho, nueve, diez veces al día, sin digerir ningún alimento, porque mi tracto gastrointestinal literalmente se estaba atacando a sí mismo”, describió el youtuber.

“Y duele una locura porque se inflama muchísimo; se siente como si alguien te estuviera apuñalando el abdomen con un cuchillo constantemente cuando se pone muy, muy mal, que es lo que me pasó a mí”, explicó.

PUBLICIDAD

El camino hacia un tratamiento efectivo no fue sencillo. Donaldson pasó por varios medicamentos hasta llegar a uno que, aunque controla la enfermedad, tiene un costo significativo para su salud general.

“Finalmente terminé tomando un medicamento bastante extremo llamado Remicade, donde básicamente anulas tu sistema inmune”, señaló en el podcast. Debido a ello, su cuerpo quedó vulnerable a otras afecciones. En una ocasión, tuvo que pasar cuatro días hospitalizado en Sudáfrica por complicaciones derivadas de una gripe, una situación que para la mayoría de las personas habría sido manejable en casa.

PUBLICIDAD

Para controlar el Crohn's, MrBeast toma un medicamento tan potente que prácticamente anula las defensas de su cuerpo. (Captura de video/Diary of a CEO)

“Tuve covid seis veces, tuve gripe, tuve culebrilla. Me enfermo todo el tiempo, porque para que mi tracto gastrointestinal deje de atacarse a sí mismo, básicamente tenemos que apagar mi sistema inmune”, detalló.

“Fue bastante, bastante brutal, para ser honesto. Y luego, de vez en cuando, tiene brotes aleatorios que te ponen muy enfermo y muy cansado. Siento que vivo la vida en ‘modo difícil’, la verdad. Si alguien se despierta y tiene energía, ya me lleva años luz de ventaja. Esto hace que sea todo sea mucho más difícil”, concluyó.

PUBLICIDAD

Además de los medicamentos, el creador de contenido sigue una dieta estricta y limitada para evitar los brotes. Ya en 2022 había explicado su método: “Hay muchas cosas que lo agravan. Como las papas fritas, las galletas o las cosas que tienen maíz. Ya sé qué comer, de modo que mi dieta no lo está provocando, pero a veces simplemente se activa. Es extraño”.

Su menú habitual gira en torno al pollo, el arroz y las batatas o camotes. Los lácteos, la cafeína, el alcohol y los alimentos con maíz están descartados. “Ya no puedo comer cereal”, confesó en 2015 con algo de humor. “Si pudiera, comería un tipo diferente de cereal cada mañana. Eso sería increíble, en lugar de maldito pollo con arroz o pollo con camote”.

PUBLICIDAD

Donaldson dijo que tiene una dieta rígida y repetitiva para evitar que la enfermedad se active. (REUTERS/Mohammed Benmansour)

¿Qué es exactamente la enfermedad de Crohn?

Según el NHS, se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal (EII) crónica que provoca inflamación en distintas partes del tracto digestivo. Sus síntomas principales incluyen diarrea, dolor y calambres abdominales, sangre en las heces, fatiga y pérdida de peso. Los síntomas suelen aparecer en la adolescencia o en la adultez temprana, aunque pueden presentarse a cualquier edad.

No tiene cura. Los tratamientos disponibles —que incluyen corticoides, medicamentos biológicos como el Remicade y, en casos severos, cirugía para extirpar parte del intestino— apuntan a controlar los síntomas y reducir la frecuencia de los brotes.

PUBLICIDAD

Donaldson ha mencionado que la cirugía sería la “solución definitiva”, pero que por ahora sigue apostando por el tratamiento farmacológico, aunque espera que la investigación médica ofrezca alternativas menos agresivas para su sistema inmune.

MrBeast espera que la ciencia encuentre un tratamiento para el Crohn's que no implique destruir las defensas del organismo. (AdobeStock)

A pesar de todo, Donaldson sigue siendo el creador de contenido más audaz y prolífico de internet. Su más reciente producción, publicada a mediados de abril de 2026, llevó a más de 30 concursantes a encerrarse en un supermercado completamente abastecido con el objetivo inicial de ganar 250,000 dólares.

PUBLICIDAD

En el día 67 del reto, MrBeast apareció con una propuesta diferente para los 4 finalistas: convertir el desafío en una tarea grupal para “comerse todo el supermercado” a cambio de un millón de dólares , con una duración estimada de hasta un año. La oferta incluía el reabastecimiento de la tienda, camas, duchas, gimnasio, nutricionista y entrenador personal. Los cuatro participantes aceptaron.