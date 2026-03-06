Guatemala

La confrontación entre oficialismo y oposición marca la renovación de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala

Las posturas enfrentadas durante la sesión pública revelaron el grado de polarización interno, mientras sectores parlamentarios debatieron sobre el procedimiento y el respaldo a candidatos a magistrados del tribunal

Diputados en Hemiciclo durante el
Diputados en Hemiciclo durante el desarrollo de la elección de magistrados titular y suplente

El Congreso de Guatemala eligió a los magistrados titulares y suplentes para la Corte de Constitucionalidad, en un proceso cargado de tensiones políticas e intensos cuestionamientos entre los distintos bloques, mientras persiste el desencuentro entre el oficialismo y la oposición y crecen los señalamientos sobre prácticas de desprestigio y pérdida de apoyo popular.

En la sesión, la legisladora Lucrecia Marroquín, del bloque Unionista, reclamó abiertamente los señalamientos de traición y corrupción vertidos por otros diputados, que incluyeron acusaciones de vendidos. Marroquín respondió: “No he recibido un centavo del presupuesto. ¿Cuántos de aquí tienen la conciencia limpia? Los de abajo tampoco. Entonces, ¿con qué boca hablan?”, y exigió que quienes la acusan presenten pruebas concretas ante el pleno, defendiendo su integridad ante sus colegas.

Lo expresado por la congresista, fue después que, que diputados oficialistas hicieran una serie de acusaciones. Según Samuel Pérez en los últimos días se han registrado presuntas operaciones desde el sector empresarial organizado, encabezado por el CACIF, a quienes definió como “la más rancia oligarquía corrupta de nuestro país”, acusándolos de invertir “millones de dólares” con el fin de manipular la designación de magistrados.

La renovación de la Corte de Constitucionalidad estuvo marcada por la elección de Luis Rosales y del magistrado Molino Barreto, ambos nuevamente electos. Boris España, del bloque Vamos, subrayó la trayectoria de Barreto, quien ha sido designado en cinco ocasiones desde diferentes instancias —la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo, la Corte de Constitucionalidad y ahora el Legislativo— y destacó su defensa de principios republicanos, valores profamilia y su papel en la defensa de la reelección presidencial. España criticó la campaña de desprestigio impulsada, según él, por la bancada oficial y por sectores de izquierda, y calificó como “mala propuesta” el intento de socavar la figura del magistrado Barreto.

Una designación rodeada de reparos
Una designación rodeada de reparos y procesos en curso suma inquietud al sistema legal del país centroamericano (Foto cortesía Corte Constitucional)

La confrontación entre oficialismo y oposición acentuó los cuestionamientos al proceso

Mientras avanzaba la elección varias voces opositoras se manifestaron sobre la conducta del bloque oficialista. Inés Castillo, del partido UNE, sostuvo que el procedimiento depende del apoyo mayoritario en el Congreso y declaró: “Aquí realmente en el Congreso el que tiene más votos es el que gana.” Castillo pronosticó que, tras la elección de Molina Barreto como magistrada suplente, el magistrado Luis Rosales mantendría su puesto debido al mayor respaldo entre los diputados.

Según otra diputada de la UNE, la bancada gobernante adoptó una “acción desesperada”, con actitudes “prepotentes” y “abusivas”, y relacionó estas prácticas al enfrentamiento persistente con la embajada de Estados Unidos. En su análisis, la pérdida de apoyo popular del oficialismo se ha agudizado desde el inicio de la legislatura y se refleja en el comportamiento observado durante los debates parlamentarios.

El proceso de designación expuso profundas divisiones internas en el Congreso

Durante la sesión pública, el debate sobre la legitimidad y transparencia del proceso se combinó con acusaciones personales y defensas de la trayectoria profesional de los magistrados elegidos. Boris España afirmó que la selección fue “verdaderamente democrática” y que contó con una terna de profesionales calificados, además de criticar el intento de ciertos legisladores de obstaculizar la designación mediante ataques personales y estrategias descalificatorias.

La jornada evidenció el alto grado de polarización que enfrenta la legislatura guatemalteca, así como el papel central de organismos internacionales y actores externos, como la embajada estadounidense, en la dinámica actual del Parlamento.

Orlando Blanco confirma influencia extranjera

Orlando Blanco atribuyó cambios en la correlación de fuerzas en el Congreso de Guatemala a la presión de Estados Unidos y a decisiones tomadas fuera del marco de simples votaciones internas, asegurando que los resultados recientes no reflejan solamente acuerdos políticos previos, sino la influencia de factores externos determinantes. Según sus declaraciones, en RadioLared el desenlace electoral estuvo mediado por elementos ajenos al recuento habitual de votos, lo que alteró la dinámica tradicional dentro del hemiciclo, tal como informó el portal de la bancada VOS.

Al analizar el proceso, Blanco señaló que la votación en el Congreso no respondió únicamente a un “acuerdo político”, sino a un “consenso logrado entre muchos actores, independientemente de si uno está de acuerdo o no”, y recalcó que el procedimiento político guatemalteco requiere asumir que estas prácticas son habituales. En su intervención, recalcó que “la elección de ayer y las correlaciones de fuerzas no fue producto solo de sumatoria de votos en el Congreso. Hubo también elementos exógenos que generaron el que se cambiara la correlación de fuerzas que se tenía una semana antes".

