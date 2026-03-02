Contrabando de cigarrillos y licor: la Comisión de Defensa del Comercio advierte sobre el aumento en Guatemala

Operativos del MP en Alta Verapaz permitieron la incautación de 4.900 botellas de alcohol y 28.500 cigarrillos ingresados irregularmente al país en dos días consecutivos. (Cortesía: Ministerio Público)

Las incautaciones de cigarrillos ilegales y licor clandestino muestran un aumento drástico en Guatemala durante los primeros meses de 2026, superando con amplitud los registros del año anterior y evidenciando la consolidación de redes delictivas con mayor volumen y diversificación, un fenómeno que la Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF) de la Cámara de Industria de Guatemala considera una alerta urgente sobre la capacidad de estas estructuras para mantener y expandir sus operaciones en el país.

Según datos internos de la Comisión de Defensa del Comercio Formal, en enero y febrero de 2026 se decomisaron 12.860.000 unidades de cigarrillos ilegales, cifra que multiplica por casi cinco el total reportado para todo 2025, cuando se incautaron 2.720.000 unidades en el transcurso de doce meses. El volumen de licores ilegales decomisados también reflejó una expansión significativa: durante el año anterior se documentaron más de 10.000 litros incautados y, en tan solo los dos primeros meses de 2026, el total estimado ascendió a 44.000 litros.

Las cifras confirman la ampliación y diversificación de las redes ilícitas

La evolución en la magnitud de estos decomisos revela que el tráfico ilícito se sostiene mediante un abastecimiento cada vez más voluminoso y diversificado, advierte CODECOF en su informe. Esta tendencia implica que no basta con realizar operativos puntuales, sino que resulta imprescindible fortalecer la investigación coordinada, identificar y desarticular estructuras completas, y garantizar la trazabilidad de los productos desde su ingreso al territorio nacional.

El comportamiento de las incautaciones durante 2025 estuvo marcado por altibajos mensuales, aunque el segundo semestre reflejó un mayor movimiento debido a una intensificación en las acciones operativas y al compromiso de los organismos responsables de la seguridad y fiscalización. Entre las instituciones clave CODECOF señala a unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio Público (MP), cuya colaboración territorial permitió detectar con mayor rapidez los movimientos de contrabando, tendencia que se mantiene en 2026.

La concentración de incautaciones de cigarrillos ilegales también revela la presencia de múltiples marcas, como Modern, Marshal, Elephant, Time, Star Gold, Pine, Marvel y Carnival, mientras que en el caso de bebidas alcohólicas se identifican productos de marcas como Caña Rey y Caña Carey.

Corredores fronterizos y rutas de salida refuerzan el carácter regional del fenómeno

El análisis territorial detallado por CODECOF identifica que la frontera con Belice persiste como el corredor central para el ingreso de este tipo de mercancía, con rutas articuladas que dirigen la distribución hacia Honduras y emergentes vías de salida hacia El Salvador. Esta dinámica muestra que las redes se adaptan constantemente y eligen sus rutas conforme a las oportunidades surgidas del uso de caminos empleados para otros delitos.

En Alta Verapaz, CODECOF señala una consolidación del comercio ilícito, evidenciada por la comercialización simultánea de cigarrillos y bebidas alcohólicas ilegales. En estos puntos, la operación no se refiere a “ventas aisladas”, sino a cadenas logísticas clandestinas con financiamiento, almacenamiento en bodegas y redes territoriales que posibilitan la oferta de productos a precios imposibles de sostener en la economía formal debido a la evasión de impuestos y controles regulatorios.

El Estado de Prevención en Guatemala otorga facultades extraordinarias a autoridades y Ejército para reforzar la lucha contra la defraudación fiscal y la seguridad fronteriza. (Cortesía: Ministerio de Gobernación de Guatemala )

El contrabando provee financiamiento a economías criminales de alto impacto

El informe destaca que el contrabando de cigarrillos resulta especialmente atractivo para redes vinculadas a delitos de alto impacto por su capacidad de generar rápido flujo de efectivo, integrarse a rutas multipropósito y funcionar de manera recurrente como mecanismo para el financiamiento y lavado de dinero.

Con el incremento exponencial de volúmenes incautados en periodos cortos, CODECOF afirma que no se trata de hechos aislados sino de una expansión logística de economías delictivas cuya meta es obtener control de mercado y territorio y, eventualmente, elevar su alcance.

CODECOF solicita acciones integradas para cortar la capacidad operativa de las redes criminales

A raíz del escenario que describen las recientes incautaciones y patrones de distribución, CODECOF pide fortalecer las acciones interinstitucionales. La comisión plantea como línea de acción prioritaria mantener y escalar las operaciones basadas en inteligencia, asegurar la continuidad investigativa para mapear bodegas, rutas y responsables logísticos, y robustecer los controles territoriales sobre corredores y puntos críticos para bloquear el reabastecimiento y reducir la capacidad operativa de las redes.

CODECOF también reafirma su “disposición a colaborar de forma ordenada y responsable, dentro del marco legal, canalizando alertas y evidencia estructurada que contribuya a la protección del abastecimiento formal, el empleo y la seguridad de las comunidades”.