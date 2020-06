—Todavía no. Por ahí un poco más señorona. Me falta hacer cosas. Ahora grabé un disco mío solista. No es que sintiera que era algo que me faltaba hacer, pero justo se dio y lo hice y por la pandemia va a tardar en salir, pero me tiene muy entusiasmada. Es un proyecto de música electrónica, bien de baile y discoteca, bien travesti. Eso debería estar la crónica: aunque sea un fracaso o un éxito tiene que estar eso. Por eso, por ahora no veo como personaje. No me gustaría sentir que hay una idea de conclusión. Prefiero pensar que todavía falta.