—La escuela y otras instituciones educativas conforman una frontera: es una separación artificial de tiempo y espacio en el cual quedamos aislados. Y eso crea un carril para que se produzcan secuencias de aprendizaje. Las cosas importantes las aprendemos en un proceso de maduración que lleva tiempo, que lleva una secuencia, una evolución, que tiene una lógica. Si te quiero enseñar matemática de cualquier manera, no va a funcionar. No hay un único camino de aprender matemática, pero cada manera tiene una estructura, y, si, por ejemplo, no tengo una frontera institucional dos horas a la semana durante catorce semanas es muy difícil establecer esa disciplina autoimpuesta. Las plataformas pueden generarnos la ilusión que vamos a aprender solos, pero necesitamos una frontera y un guía, alguien que sepa la estructura del conocimiento y que nos la pueda presentar al ritmo que necesitamos. Ahora bien, dicho esto, yo creo que las escuelas y las universidades tienen que enseñar más formas de autoaprendizaje. Tenemos que hacer a nuestros alumnos sujetos de su aprendizaje, porque las plataformas están ahí para ser aprovechadas. Si logramos que nuestros alumnos sean activos metacognitivamente, que puedan pensar cómo aprenden y qué vale la pena aprender, van a poder crear sus trayectos de aprendizaje. Van a aprovechar todo lo que está a su alcance de una manera más estructurada y con buena disciplina. Es algo que les puede cambiar la vida cuando no estén en la escuela.