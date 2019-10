—Comenzaría por revisar el supuesto de que la educación actual nos prepara para el mundo que viene; quizás el gran problema es que no lo hace. Pensamos en la tecnología como el mundo que viene y claramente la tecnología empieza a marcar una gran tendencia, pero el mundo que viene —o que quizá ya llegó pero todavía no percibimos— requiere de una educación en distintos aspectos. La educación no está pudiendo adecuarse a las necesidades futuras pero tampoco presentes. Todavía tenemos instituciones educativas con la lógica del siglo XIX, tenemos maravillosos docentes con un modelo mental del siglo XX y tenemos educandos del siglo XXI. Si no logramos unir estos tres estadios, la educación va a estar siempre un paso atrás.