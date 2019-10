Un ensayo que va muy en línea con “Years and years”, la impactante serie de HBO. En este nuevo libro, J.P. Zooey (Sol artificial, Los electrocutados, Te quiero) explora la nueva subjetividad “poshumanista” que ya no logra conectarse con el placer ni el dolor de los otros. ¿Cuánto de poshumanismo hay en Cambiemos y en el Frente de Todos? Es una pregunta que el autor no propone explícitamente, pero que el lector se hace durante toda la lectura.