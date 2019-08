En agosto de 2018, un ex actor cómico simpatizante del gobierno de Mauricio Macri, en una entrevista en un canal de televisión, para justificar el enorme retroceso en materia de derechos populares que el gobierno estaba implementando construyó el siguiente microrrelato: una casa (el país) se prendió fuego y el padre de familia (el presidente Macri) intenta encontrar a quienes desataron el fuego (los corruptos del gobierno anterior), entonces los hijos, en medio del fuego, quemándose y despojados de todo, exclaman: "¡Queremos flan! ¡Queremos flan! ¡Queremos flan!". Como si los derechos al salario digno, al trabajo, a la educación y a la salud fueran un postre de lujo que el pueblo, neciamente, se negara a dejar de reclamar con el país en llamas; como si el incendio no hubiera sido desatado por el propio "padre de familia" presidencial; como si lo primero que hay que hacer cuando se desata un incendio no fuera apagarlo sino echarle la culpa a otros. Pero cuando el periodista que lo entrevistaba intentó preguntar por el significado de tan excelsa alegoría, el ex cómico no supo explicarse, y enardecido por la indignación, se tapaba los oídos y repetía "¡Queremos flan! ¡Queremos flan!".