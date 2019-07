MR: Corramos la grieta un poquito. Las razones por las que no se cree en La Moncloa son anteriores a la llamada "grieta". En boca del macrismo lo diría de este modo: porque ellos no creen en la representatividad argentina. En parte, consideran su partido como un efecto del derrumbe de sistema político de 2001, cosa relativamente cierto. Y en parte porque en esa metáfora que dieron en llamar "círculo rojo" depositan su escepticismo por la Argentina corporativa y lo dicen en esa clave ligeramente anti élite. Diría Marcos Peña: "¿estamos en condiciones de reunir en una mesa al sindicalismo, a los dirigentes empresariales, sociales, religiosos, etc., y hacerles acordar algo verdaderamente perdurable?". Y yendo más a fondo, los acuerdos se hacen contra algo, ¿no? En este caso, ¿contra qué haríamos una Moncloa argentina? Hubo dos grandes momentos en la democracia. Uno, el más solemne, el nacimiento de la democracia. 1983 y el acuerdo de terminar con el Partido Militar y el autoritarismo. Costó. Y se pudo. Otro momento casi de "segunda transición" fue más opaco: la salida de la crisis de 2001. Podríamos decir que en 2002 entre Duhalde y Alfonsín se acordaron cosas: no dolarizar, reponer las retenciones, devaluar y confeccionar un primer esqueleto de políticas sociales (Plan Jefes). Alfonsín y Cafiero tenían una comunidad de sentido: democratizar y modernizar la vida pública. Alfonsín y Duhalde (Kirchner después ejecuta eso) tuvieron comunidad de sentido: reconstruir una Argentina productiva con una economía inclusiva. ¿Y ahora? Macri es un político de las fracturas sociales. No por su "temperamento", sino por la naturaleza ideológica de su gobierno.