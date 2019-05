-Lo que hacemos los antropólogos, los que trabajamos con la historia y nos basamos en un precepto metodológico y ético, no podemos violentar los hechos, lo que significa que no podemos simplificar, tenemos que asumir la complejidad. No podemos dar respuestas categóricas cuando no las hay. En ese sentido, para mí escribir ese capítulo fue poner mi alma sobre el escritorio y sobre el teclado de mi computadora y llegar a la conclusión de que Perón efectivamente sabía y esa es su responsabilidad. Y además López Rega ya de por si es su responsabilidad política, e Isabel es su responsabilidad política, pero que sin embargo eso no anula dos hechos que creo que quedan anulados cuando se anuncia esta cuestión. Primero, que para Perón siempre siguió prevaleciendo su plan político y el nivel de violencia política que alcanza la Argentina bajo la presidencia de Perón es muy bajo respecto de lo que va a suceder apenas fallece Perón. A mi juicio, cuando el plan político que implicaba que no hubiera un gran derramamiento de sangre fracasa, en ese mismo momento Perón fallece. Y en ese mismo momento, los asesinatos políticos se van a cifras exorbitantes.