A su regreso recrudeció la tuberculosis de Camus, que no cuidaba de su salud, puesto que no quería o no podía dejar de fumar. En una carta del 20 de julio escrita desde París, Victoria le cuenta a su hermana Angélica: "Comí con Camus el jueves. Es de verdad una de las mejores veladas, en realidad la mejor que pasé en París. Me parece inteligente, humano, honesto, encantador. Mi idea es hacer un libro sobre Lawrence (solicitar ensayos a los que están impresio­nados con el personaje a través de la obra y que ven en él algo que es particular de nuestra época), le gusta tanto que quiere publicarlo en Gallimard, en la colección que él dirige". Y más adelante agrega: "Camus tiene muchos deseos de publicar libros argentinos y le he prestado varios. Vendrá a Buenos Aires".