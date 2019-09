—En general son pocos. Está muy estructurado oficialismo y oposición, y en la Argentina todavía existen los partidos políticos. Hay una franja del medio que, como me dijo un diputado, son "los amigos del calor" y se mueven de acuerdo a sus intereses. En general, los oficialismos tienen más para ofrecer: tienen más recursos, tienen más cargos. Entonces, cuando a un gobierno le falta poco para llegar al quórum o a la mayoría no le es tan difícil conseguirlo. Esos amigos del calor pueden tener intereses vinculados a sus territorios y sus representados, que son los más legítimos —conseguir una obra para su municipio, la creación de una universidad, un presupuesto más—, pero también hay cuestiones no tan santas, como sacar un provecho propio en esa negociación, que no hacen a los intereses de sus representados.