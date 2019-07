Todo había empezado años antes -dice Kolesnicov-, cuando toqué el bultito en la teta derecha y no pensé nada, pero pedí turno con la ginecóloga. Después de varios exámenes muy tranquilizadores, la doctora me dio a elegir y decidí sacarlo inmediatamente. Esa elección me salvó la vida: el bultito era un cáncer agresivo. Tenía 33 años, había tenido siempre un cuerpo muy fuerte y la biopsia decía que me esperaban unos cuantos rounds con la muerte. No dudé: iba a dar esa pelea; lo hice con quimioterapia, con psicoanálisis, con una ecléctica medicina alternativa, con rayos, natación y el amor de los demás. Diez meses después de haber palpado el bultito estaba pelada, flaca, sin cejas, débil. Pero los análisis estaban limpios.