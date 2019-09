—Cuando hablo con la gente me gusta empezar con la pregunta: "¿Para qué te gustaría que tus hijos fueran a la escuela?" Normalmente, primero dicen: "Para aprender". Pero aprender qué. La escuela debería dar las herramientas para relacionarnos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean y con el mundo en que vivimos. La escuela no puede ser una burbuja. Se dice mucho que estamos educando a niños y niñas para profesiones que todavía no existen. Me niego a pensar que estamos educando a seres empleables. Educamos personas íntegras y ayudamos —o deberíamos ayudar— a las familias a educar a sus hijos. De todos modos podemos pensar qué es lo que más demandan las empresas: gente que sepa relacionarse con otros, con inteligencia emocional, con la creatividad suficiente para resolver problemas. Entonces, eso es algo que también debería estar en las escuelas. Al final, lo más importante son las relaciones humanas.