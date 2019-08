Recher se mueve sin teléfono celular ni auto; probablemente no entienda muy bien para qué se usa Google. No es un anarquista ni un romántico, simplemente es alguien que vive al margen. Por eso tampoco se abre a la vida amorosa. De hecho, son muy pocas las novelas en las que tiene relaciones. En Tiempo pasado, la más linda se va con otro y para él eso no representa ni siquiera el asomo de un problema. La saga de Reacher —y aquí la segunda gran rebelión de Child— no se aferra a ninguna de las convenciones del género.