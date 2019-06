—En algunos sentidos, no es un escritor fácil. A veces necesita a alguien que lo traduzca. Pero creo que, en el fondo, detrás de tantos nombres prestigiosos que a veces pueden espantar un poquito, hay un hombre que te alcanza con una sonrisa los libros de la biblioteca. Borges dijo que si no te gusta un libro, lo tires. No era alguien solemne. Y si lo era, lo era a su pesar. En el fondo era alguien didáctico. Hay que atravesar ese namedropping, que a veces puede espantar. Pero podía ser un escritor muy intelectual, y también uno muy sentimental. Un escritor que te hablaba sobre dramas humanos, como no ser correspondido en el amor.