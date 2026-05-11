Abelardo de la Espriella rindió homenaje a Germán Vargas Lleras tras su fallecimiento: “Si hubiese sido presidente, la historia de Colombia sería diferente”

Abelardo de la Espriella llamó a honrar los valores de Germán Vargas Lleras - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Lina Gasca/Colprensa

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella expresó su pesar por la muerte de Germán Vargas Lleras, resaltando que Colombia pierde a un gran colombiano y estadista.

Durante una entrevista con medios nacionales, De la Espriella subrayó el impacto que, a su juicio, habría tenido la presidencia de Vargas Lleras en la historia reciente del país.

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Según De la Espriella, “si Germán Vargas Lleras hubiese sido presidente, la historia de Colombia sería diferente”. En sus declaraciones, el candidato enfatizó que el exvicepresidente se distinguió por su capacidad de ejecutar políticas y proyectos concretos, alejándose de discursos carentes de contenido.

“Fue un político que ejecutaba con resultados, lejos del discurso vacío”, afirmó el abogado, cuya postulación para las próximas elecciones ha generado expectativa en el panorama político nacional.

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El aspirante a la presidencia describió a Vargas Lleras como un ciudadano ejemplar, comprometido con su país y dispuesto a enfrentar riesgos personales por el bienestar colectivo.

“Colombia ha perdido a un gran ciudadano, a un gran patriota, que va a ser recordado como un gran ejecutor y un hombre que siempre se enfrentó a los enemigos de la República con verticalidad, con claridad, arriesgando su propia vida”, subrayó De la Espriella.

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En sus declaraciones, el aspirante presidencial recordó que Germán Vargas Lleras fue víctima de atentados relacionados con el narcoterrorismo, pero nunca dejó de trabajar por Colombia.

“Germán fue un sobreviviente del narcoterrorismo y entregó su vida por este país”, sostuvo el abogado, quien añadió que el legado del exministro debe ser defendido y promovido por las nuevas generaciones. De la Espriella llamó a la sociedad a honrar la memoria de Vargas Lleras, defendiendo sus ideales y proyectos.

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“Nos corresponde a nosotros honrarle, defender ese legado, defender sus banderas y sacar a Colombia adelante, que era su gran sueño y su gran preocupación”, expresó.

El candidato relató aspectos personales de su relación con el dirigente fallecido, señalando que tuvieron la oportunidad de compartir momentos más allá del ámbito público. Mencionó la afición musical de Vargas Lleras y la admiración mutua que existió entre ambos.

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“Conocí su gusto musical. Tuvimos oportunidad de compartir muchas veces y siempre le tuve gran afecto, gran cariño y gran admiración”, compartió De la Espriella.

Durante su pronunciamiento, el abogado recordó que, incluso en los momentos más difíciles de su enfermedad, Vargas Lleras mantuvo la preocupación por el futuro de la nación.

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“Ni siquiera en los momentos más duros de la enfermedad dejó de pensar en Colombia”, afirmó el candidato. Esta actitud, según De la Espriella, demuestra el compromiso inquebrantable del exvicepresidente con el país.

De la Espriella describió a Germán Vargas Lleras como “un patriota a carta cabal”, y resaltó la importancia de preservar principios y valores que, en su opinión, representan el alma de la colombianidad.

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“Colombia está de luto y vamos a honrar, en lo que a nosotros nos corresponde, su legado, defendiendo esos principios y valores que defendía Germán Vargas Lleras, que son los principios y valores que identifican el alma de la colombianidad”, concluyó De la Espriella ante los medios.