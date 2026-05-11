Uno de cada cuatro exportadores argentinos ya vende a Europa: cuántos más podrían hacerlo con el acuerdo UE-Mercosur

En 2025, Argentina exportó 8.486 millones de dólares a la Unión Europea.

La Unión Europea es el segundo destino de las exportaciones argentinas y, desde el 1° de mayo, rige el acuerdo de libre comercio más grande del mundo. El agro es el principal beneficiado, pero también hay restricciones a los derechos de exportación y nuevas oportunidades de inversión.

Antes de que entrara en vigor cualquier acuerdo, la relación comercial entre Argentina y la Unión Europea ya tenía peso propio. Según datos del Indec citados por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en 2025 las exportaciones argentinas al bloque europeo totalizaron 8.486 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 10.478 millones de dólares. En ese año, la UE concentró el 9,7% de las exportaciones y el 13,8% de las importaciones del país.

PUBLICIDAD

El dato que grafica mejor la magnitud del mercado europeo para el empresariado local es otro: “una de cada cuatro empresas que exportan en Argentina lo hacen al mercado europeo”, señala el informe. Eso la convierte en la segunda región a la que más exportadores argentinos dirigen sus ventas, solo detrás de América Latina.

Los productos que Argentina envía a Europa son variados: harina de soja, biodiesel, minerales de plata, carne bovina y maní, entre otros. Los principales destinos son los Países Bajos —por el peso del Puerto de Rotterdam como puerta de entrada al bloque—, Alemania, España, Italia e Irlanda. Del otro lado, desde Europa llegan a Argentina combustibles, medicamentos, bienes de capital y fertilizantes, con Alemania como quinto proveedor de importaciones del país.

PUBLICIDAD

Qué cambió el 1° de mayo

El 1° de mayo de 2026 entró en vigor el Acuerdo Interino de Comercio Mercosur-UE, que la BCR califica como “el acuerdo de mayor envergadura que el Mercosur logra cerrar en toda su historia”. El tratado vincula a los cuatro países del bloque sudamericano —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay— con los 27 de la Unión Europea y crea, según el informe, “el área de libre comercio más grande del mundo, eliminando la discrecionalidad potencial en política comercial”.

El acuerdo vincula a cuatro países del Mercosur con los 27 de la Unión Europea y crea el área de libre comercio más grande del mundo. Entró en vigor el 1° de mayo de 2026.

En términos concretos, el acuerdo libera el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas para ingresar a la UE. Para los productos agrícolas que no tienen liberalización total —como carnes, huevos, quesos, leche en polvo, etanol, azúcar, arroz y maíz— se establecen cuotas de acceso. Otros productos agropecuarios, como hortalizas, frutas y vino, tendrán baja de aranceles sin cuota.

PUBLICIDAD

Mirado desde el conjunto de las exportaciones del Mercosur, el 99% ingresa al acuerdo con algún tipo de beneficio. El 74% ya está libre de aranceles desde el momento en que el acuerdo entró en vigor, y un 18% adicional se irá liberando de forma progresiva en los próximos diez años. Solo el 0,3% del total de exportaciones queda fuera del acuerdo.

Para Argentina en particular, la BCR remarca que “el 85% de las exportaciones argentinas a la Unión Europea consiste en productos del agro”, lo que convierte a la agroindustria en la protagonista del acuerdo. Además, el 15% de las exportaciones de alimentos al bloque europeo son productos altamente diferenciados, una proporción mayor a la que Argentina registra con otros socios comerciales como India o Indonesia.

PUBLICIDAD

Las retenciones, en el centro del debate

Uno de los aspectos que genera mayor atención en el sector agroindustrial no es la baja de aranceles de importación europeos, sino las restricciones que el acuerdo impone sobre los derechos de exportación argentinos.

A partir del tercer año de aplicación —es decir, desde el 1° de mayo de 2029— “Argentina no podrá establecer derechos de exportación a exportaciones hacia la UE”, salvo excepciones previstas en el texto. El caso más sensible es el del Complejo Soja. El acuerdo establece un techo de retenciones del 18% al quinto año (mayo de 2031) y del 14% para el décimo año (mayo de 2036). Nada impide, aclara el informe, que las autoridades fijen alícuotas por debajo de esos umbrales.

PUBLICIDAD

El acuerdo fija un techo de retenciones para el Complejo Soja del 18% en 2031 y del 14% en 2036. (Reuters)

Pero el impacto va más allá de la soja. “Por sus disposiciones generales el acuerdo llevaría a cero en tres años a los derechos de exportación de los complejos maíz, trigo, sorgo, girasol, carnes, entre otros destacados productos que se envían al bloque europeo”, advierte la BCR. Las excepciones a esa eliminación incluyen 191 posiciones arancelarias detalladas en un anexo específico y la posibilidad de reimplantar retenciones ante desequilibrios fiscales graves o una depreciación brusca de la moneda local, aunque esa reimplantación no puede ser permanente.

De concretarse la baja generalizada de derechos de exportación para los productos que van al bloque europeo, la BCR estima “un ingreso adicional de divisas por exportaciones agroindustriales de 10.529 millones de dólares en 10 años”.

PUBLICIDAD

Nivelar el campo de juego

El informe de la BCR pone en perspectiva otro beneficio del acuerdo que suele quedar en segundo plano: la equiparación de condiciones frente a competidores que ya tenían acceso preferencial al mercado europeo. “El acuerdo nivela las condiciones de acceso a un mercado en el que muchos competidores ya tienen un acuerdo de libre comercio”, como Chile, Ecuador, Perú, Colombia, México, Canadá, Sudáfrica y Nueva Zelanda.

En paralelo, el tratado garantiza estabilidad en las reglas de acceso —algo relevante en un contexto internacional de creciente incertidumbre comercial— y mejora las condiciones de importación de insumos industriales desde Europa.

PUBLICIDAD

Inversiones y otros alcances del acuerdo

El acuerdo no se limita al intercambio de bienes. La BCR señala que el Mercosur-UE espera ser también “un catalizador de inversión extranjera directa”. Como ejemplo reciente, el informe cita el anuncio de la Embajada de Alemania de un acuerdo para abastecer dos millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) a ese país a partir de 2027.

El bloque europeo comprometió 1.800 millones de euros para el Mercosur, de los cuales 1.400 millones se canalizarán a través de intermediarios financieros y el Banco Europeo de Inversiones. (Reuters)

En materia de fondos provenientes del bloque europeo, el acuerdo prevé 1.800 millones de euros para el Mercosur: 400 millones en subvenciones directas y 1.400 millones canalizados a través de intermediarios financieros y el Banco Europeo de Inversiones. La distribución entre los países del bloque dependerá, según el informe, “del interés, proactividad y capacidad de cada país”.

PUBLICIDAD

El acuerdo también incluye compromisos en materia de comercio electrónico, facilitación del comercio y defensa comercial, en línea con los estándares de la Organización Mundial del Comercio. Y contempla un trato preferencial para el Mercosur frente a la normativa europea de deforestación, permitiendo la validación de sistemas de control y datos propios ante las autoridades del bloque.

Para la BCR, el valor del acuerdo excede lo estrictamente arancelario: “Representa la consolidación de un marco institucional que Argentina no tenía. En un contexto global donde las reglas de acceso a mercados están marcadas por la incertidumbre, contar con certeza jurídica frente al segundo destino exportador del país es un activo de largo plazo”.