Sheinbaum defiende a Mario Delgado por el nuevo calendario escolar y pide esperar consenso: “No fue una ocurrencia”

La presidenta dijo que el calendario escolar se aprobó por unanimidad y que el Conaedu se reunirá para acordar las vacaciones. (Foto: EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum salió al frente de la polémica este lunes en su conferencia mañanera: el ajuste al calendario escolar 2025-2026 —que adelantaría el cierre de clases al 5 de junio— no fue una decisión unilateral del secretario de Educación, Mario Delgado, sino el resultado de una votación unánime de los 32 secretarios de Educación del país, incluyendo los de las 31 entidades y la Ciudad de México.

“No fue una ocurrencia de Mario”, enfatizó la mandataria federal, señalando que la propuesta surgió a petición de maestros y padres de familia, y fue avalada en el seno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) el viernes pasado. La aclaración llega luego de que varios gobernadores expresaron públicamente su rechazo a la medida —a pesar de que sus propios secretarios de Educación la habían aprobado días antes.

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¿Qué viene ahora? El Conaedu vuelve a la mesa

Ante la presión social generada durante el fin de semana —marcada, según la presidenta, en parte por una “campaña” mediática—, Sheinbaum anunció que el Conaedu se reuniría este lunes a las 10:00 horas para escuchar las preocupaciones de padres y madres de familia y buscar una solución de consenso.

El punto central de la discusión: que se conserven las seis semanas de vacaciones, tal como ha sido históricamente, en lugar del periodo extendido que contemplaba la propuesta original. La presidenta adelantó que podrían explorarse opciones flexibles, en las que algunas entidades adelanten periodos vacacionales y otras mantengan el calendario anterior, dependiendo de sus condiciones particulares.

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Entre los factores que justificarían ajustes al calendario, Sheinbaum mencionó:

La intensa ola de calor que afecta a distintas regiones del país durante junio y julio.

La realización de la Copa FIFA 2026 , con partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que podría generar distracciones entre estudiantes y saturación de infraestructura urbana por el arribo masivo de turistas.

Las condiciones específicas de cada estado, pues ya existen precedentes como Aguascalientes, que suspende clases durante su Feria y las repone después, o entidades que ajustan sus periodos por altas temperaturas, siempre con aval de la SEP.

La ilustración muestra un calendario escolar de la SEP con días tachados en rojo indicando un posible adelanto en el fin de ciclo, junto al balón Trionda del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escuelas privadas también están sujetas al calendario oficial

Otro punto que aclaró la presidenta fue el alcance de la medida: las escuelas particulares también están obligadas a seguir el calendario de la SEP, pues para operar deben contar con reconocimiento oficial. Si bien existen excepciones permitidas —como las ya mencionadas por razones climáticas o culturales—, estas deben ser aprobadas expresamente por la Secretaría.

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Tras la decisión de Mario Delgado sobre acortar el calendario escolar 2025-2026. (Cuartoscuro)

La CNDH también interviene

En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la SEP y al Conaedu a reconsiderar el adelanto del fin de clases. El organismo advirtió que unas vacaciones de casi tres meses —desde el 5 de junio hasta el 31 de agosto— podrían dejar a millones de niñas, niños y adolescentes sin supervisión, mientras sus padres o cuidadores continúan con sus jornadas laborales. La Comisión subrayó que cualquier decisión en materia educativa debe regirse por el principio del interés superior de la niñez, consagrado en la Constitución.

La decisión definitiva, adelantó Sheinbaum, dependerá de lo que resulte de la reunión del Conaedu. El objetivo, dijo, es que sea una resolución de consenso.

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