Me parece que hay una cultura de la pureza que todavía nos atraviesa. Es una curaduría moral. En las telenovelas, las mujeres se enamoran y después tienen sexo; y en la vida tenemos sexo y después, con suerte, nos enamoramos. Si se ponen a pensar, es mucho más fácil mostrar a una heroína que la violan antes que a una heroína gozando o siendo infiel. Siempre cuento la anécdota de que en televisión no me dejaron decir la palabra "clítoris". ¿Si podemos decir vesícula o apéndice, por qué no podemos decir clítoris? Me decían que era muy fuerte para las nueve de la noche. ¡Pero a las nueve de la noche o a las cinco de la tarde, todas las mujeres tenemos un clítoris! Está bueno hablar de eso porque es un órgano destinado para el placer. No tiene nada que ver con el aparato reproductivo ni urinario. Si la naturaleza nos da un clítoris, cómo no hablar de eso. ¡Imaginate si planteo una escena de masturbación! No me dejan nombrarlo, imaginate tocarlo.