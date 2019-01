—No creo que la figura de los chicos esté trabajada con perversidad; al contrario. Hay dulzura en que a Irina lo que más le asuste de esa cultura extranjera sea la interacción con los niños, porque los niños son impredecibles y no saben de lo políticamente correcto. Entonces, ponen el dedo en la llaga: en esa dislocación en la que ella vive. Creo que el encuentro con las vecinas es iluminador además de amedrentador. La confrontan con su no saber y no entender, no solo con respecto al idioma si no también con los códigos.