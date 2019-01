"La niña del relato no es Sheila y no es ninguna de las otras niñas que fueron masacradas en lugares en dónde se sentían seguras", continúa Etcheves. "Pero podrían ser ellas o mi hija o tu hermana o nuestra vecina. Las posibilidades son apabullantes y la inquietud de que este riesgo se corporice, una vez más, me lleva a escribir sobre estos temas. Escribo sobre lo que me importa, me duele; sobre lo que temo o me conmueve."