—Alguien me dijo que es una lengua familiar pero que no es local. Me gusta eso. No es un proceso tan consciente. Sí sé que me empezó a pasar en los años en los que no viví en Argentina, donde empecé a ver mi propio lenguaje, el dialecto rioplatense, con otros ojos, porque hablaba en otras versiones del español y en inglés. Cuando empezás a pensar en otra lengua aparece con otra luminosidad, y lo que usás cotidianamente ya no es tan natural. Empezás a pensar por qué usás tal palabra y no otra. Fue un proceso largo que atravesé durante los 10 años que viví en Estados Unidos, donde me di cuenta de que cualquier escritor crea su propio lenguaje. Por más que nos parezca que es el rioplatense más puro, ahí hay un artificio. Está bueno ser consciente del artificio que estás creando. Y si el relato no necesita de esa verosimilitud, por qué ponérsela. Incluso los relatos de la pampa, en los que por supuesto está el voceo y los personajes hablan como argentinos, tienen esa lengua que suena familiar pero a la vez es lejana. Eso es parte del proceso de distorsión que hace la ficción.