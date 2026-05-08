Tecno

Top 10 de series en Netflix de superación personal recomendadas por la IA

Este género sigue cautivando a los usuarios de la plataforma, que encuentran en estas series inspiración a partir de historias de esfuerzo y resiliencia

Guardar
Google icon
Una persona sostiene una tablet que muestra la aplicación de Netflix, con la sección "Disponible para TV sin conexión" y una cuadrícula de miniaturas de títulos.
Estas series elegidas por inteligencia artificial destacan la diversidad de enfoques en relatos de superación personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Netflix hay un amplio menú de géneros de series. Uno que se mantiene vigente en cuanto a la preferencia del público es el de superación personal, ya que sus producciones suelen abordar o inspirarse en casos reales.

Solicitamos recomendaciones a los asistentes de inteligencia artificial Gemini y ChatGPT. Estas fueron sus 10 coincidencias, todas disponibles en la plataforma de streaming:

PUBLICIDAD

1. El Último Baile (The Last Dance)

Más que un documental sobre baloncesto, es una clase maestra sobre la mentalidad de ganar. Explora la disciplina casi inhumana de Michael Jordan y cómo convirtió el fracaso en combustible. Es ideal si buscas entender qué se necesita para ser el mejor en tu campo.

“El Último Baile” explora la mentalidad ganadora de Michael Jordan y la exigencia detrás del éxito deportivo. (Netflix)
“El Último Baile” explora la mentalidad ganadora de Michael Jordan y la exigencia detrás del éxito deportivo. (Netflix)

2. Las Cosas por Limpiar (Maid)

Esta miniserie es el retrato más crudo y honesto de la resiliencia. Sigue a una madre joven que escapa de una relación abusiva y trabaja limpiando casas para sobrevivir. Te enseña que la superación no siempre es un gran éxito público, sino la lucha diaria por la dignidad y un futuro mejor.

PUBLICIDAD

3. Gambito de Dama (The Queen’s Gambit)

Muestra el camino de una huérfana hacia la cima de un mundo dominado por hombres. Su valor reside en cómo aborda el autocontrol y la lucha contra las adicciones propias, demostrando que el mayor oponente de una persona suele ser ella misma.

4. Anne with an E

A través de los ojos de una niña huérfana con una imaginación desbordante, esta serie trata sobre la inteligencia emocional. Anne transforma su trauma en optimismo, enseñándonos a cambiar nuestra narrativa interna para cambiar nuestra realidad.

5. Start-Up

Este K-drama es perfecto para emprendedores. Se centra en jóvenes que intentan triunfar en el “Silicon Valley” coreano. Explica que el fracaso es un paso necesario y que el éxito requiere una mezcla de talento, ética de trabajo y el equipo adecuado.

El K-drama protagonizado por Suzy, Nam Joo Hyuk, Kim Sun Ho y Kang Han Na
“Start-Up” se centra en jóvenes emprendedores coreanos y destaca la importancia del trabajo en equipo y la perseverancia. (Netflix)

6. Vivir 100 años: Los secretos de las Zonas Azules

Si tu idea de superación personal incluye la salud y el propósito, esta docuserie es vital. Analiza las comunidades donde la gente vive más tiempo, enseñándote que la longevidad depende de la conexión social, la alimentación y el sentido de comunidad.

7. Brené Brown: Sé Valiente (The Call to Courage)

Es un especial donde la investigadora Brené Brown explica por qué la vulnerabilidad es, irónicamente, nuestra mayor fortaleza. Te ayudará a entender que para superar miedos, primero hay que tener el valor de mostrarse tal cual uno es.

8. Suits (La ley de los audaces)

Aunque es un drama legal, el núcleo de la serie es la confianza en uno mismo. A través de personajes como Harvey Specter y Mike Ross, aprendes sobre negociación, manejo de crisis y la importancia de proyectar seguridad incluso cuando todo parece perdido.

Drama legal que estuvo al aire por nueve temporadas
“Suits” muestra cómo la confianza y la resiliencia son esenciales para enfrentar retos laborales y personales. (Netflix)

9. Los 14 Ochomiles: No hay nada imposible

Sigue a Nimsdai Purja en su misión de escalar las 14 montañas más altas del mundo en tiempo récord. Es la definición gráfica de romper límites mentales. Cuando creas que algo es “imposible”, esta serie te hará cambiar de opinión.

10. La Playlist

Cuenta la historia de la creación de Spotify. Es una lección sobre innovación y persistencia. Muestra cómo un grupo de personas desafió a toda una industria musical estancada, recordándote que las grandes ideas requieren una ejecución obsesiva.

Google icon

Temas Relacionados

SeriesNetflixInteligencia artificialStreamingTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elon Musk identifica el error que paraliza la innovación en la mayoría de las empresas

La solución que plantea el magnate es igualmente directa: “Debe existir un equilibrio entre riesgo y recompensa que favorezca la toma de decisiones audaces”

Elon Musk identifica el error que paraliza la innovación en la mayoría de las empresas

Bigotes falsos e identificaciones de adultos: niños burlan la verificación de edad en internet

Se detectó que un tercio de los niños británicos logra evadir esta barrera de seguridad en línea

Bigotes falsos e identificaciones de adultos: niños burlan la verificación de edad en internet

La herramienta de Google que elimina la duda de cómo te quedará la ropa llega a Colombia

Este sistema entiende el cuerpo humano y los matices de las prendas, como la forma en que diferentes materiales se pliegan

La herramienta de Google que elimina la duda de cómo te quedará la ropa llega a Colombia

La nueva obsesión de Elon Musk: así será Terafab, su megafábrica de chips

El proyecto coincide con la creciente demanda mundial de semiconductores para inteligencia artificial

La nueva obsesión de Elon Musk: así será Terafab, su megafábrica de chips

Modo ‘trébol naranja’ en WhatsApp: qué es y cómo se activa

Para conseguirlo, hace falta instalar una aplicación externa llamada Nova Launcher

Modo ‘trébol naranja’ en WhatsApp: qué es y cómo se activa

DEPORTES

La lupa sobre el penal para River Plate que desperdició Juanfer Quintero y por qué Carabobo debió tener otro expulsado

La lupa sobre el penal para River Plate que desperdició Juanfer Quintero y por qué Carabobo debió tener otro expulsado

La recreación de la escandalosa pelea entre Valverde y Tchouaméni que un famoso programa español hizo con IA

Crisis total en el Real Madrid: el humillante apodo que le habrían puesto los jugadores al técnico Álvaro Arbeloa

De la novedad en torno a la lesión de Brey a la recuperación récord de un jugador clave: así se prepara Boca para jugar con Huracán

Por qué la dieta de los jinetes profesionales está bajo la lupa de los expertos

TELESHOW

Luisana Lopilato mostró detalles de su estadía en Buenos Aires: la divertida actividad que hizo con sus amigas

Luisana Lopilato mostró detalles de su estadía en Buenos Aires: la divertida actividad que hizo con sus amigas

Yipio habló por primera vez desde su abrupta salida de Gran Hermano: “Prometo volver con todo”

Nicolás Cabré recordó cómo nació su icónica frase ‘Me estás jodiendo’: “Estaba cansado y no daba más”

Así fue el íntimo cumpleaños de Olivia, la hija de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, en Londres

Mario Pergolini recordó a su madre en su último programa: el fanatismo por Eduardo Feinmann y la gran enseñanza que le dio

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: Corte Suprema de Justicia denuncia amenazas contra su presidenta

Guatemala: Corte Suprema de Justicia denuncia amenazas contra su presidenta

La ACNUR pide apoyo urgente internacional para los más de 400 mil desplazados en Honduras

Líderes y delegaciones de 71 países llegan a Costa Rica para el traspaso de mando presidencial

Tras el intercambio de ataques en Ormuz, Estados Unidos descartó el regreso de las hostilidades e Irán afirmó que todo está “bajo control”

La Policía Nacional Civil desmantela red de cámaras vinculadas a pandillas en Ciudad de Guatemala