Y aquí está el punto neurálgico del libro: la guerra del narco. La violencia de la droga te encuentra en el exilio. "Nadie, casi nadie, desde el lado de los productores hasta el de los consumidores, está dispuesto a aceptar su papel en el gran espectáculo de la devastación de la vida de estos niños. Sería un avance hablar del tema como una guerra hemisférica porque obligaría a repensar el lenguaje mismo en torno al problema y, por lo tanto, la posible dirección futura de políticas públicas para enfrentarlo. Los niños que cruzan México y llegan a la frontera de Estados Unidos no son 'migrantes', no son 'ilegales', y no son meramente 'menores indocumentados': son refugiados de una guerra".