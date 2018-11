—Yo soy policía y hago novelas con policías. Lo que se espera de mí es la verdad. Los lectores no me piden que estetice la cárcel, si no que pruebe las cosas, que las mire, las huela. El pacto con el lector es asegurarle que todo lo que va a leer es la verdad. Y es un pacto que hago también con los guardiacárceles y con los presos. Y, porque quiero a mi policía, a mi Justicia y al medio penitenciario, me permito rascarlos un poco. No para escupirles encima, si no para que mejoren. Cuando denuncio la situación de la policía es para abrirles los ojos y ayudarlos a que sean mejores.