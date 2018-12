—Me dio temor no poder mostrarlo en muchos lugares, algo que pasó con Malcomidos. Este libro hace denuncias puntuales, pero también invita a una reflexión y yo entrevisto a las personas de la industria. Les doy una voz; voy a buscar qué tienen para decir, que, en muchos casos, entra en discusión con lo que pienso. Me parece que es un trabajo honesto. Es muy importante, en este sentido, el espacio de libertad que permiten hoy en día los libros, que es distinto a lo que ocurre en los medios. Las editoriales no se manejan ni con marcas ni con esponsors. No sé si se animarían a publicar un libro que se meta con la industria editorial, pero con otras industrias sí. Ese espacio de libertad me parece de lo más interesante para que todos exploremos.