Colombia

Paloma Valencia y Claudia López rechazaron montaje que les hicieron con IA y falsos señalamientos: “Con mi hija no se metan”

Una usuaria de X, que respalda al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, aseguró que Angélica Lozano, esposa de la aspirante López, es madrina de la hija de la candidata Valencia

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Claudia López - Paloma Valencia
Claudia López exigió a quienes respaldan a Abelardo de la Espriella dejar de difundir información falsa sobre la hija de Paloma Valencia - crédito Colprensa

Una usuaria en X, identificada como Lucía Forero, que parece respaldar la candidatura presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, publicó un montaje elaborado con inteligencia artificial (IA), en el que se muestra una supuesta alianza entre las aspirantes Paloma Valencia (derecha) y Claudia López (centro). La mujer acompañó las imágenes creadas con IA con un mensaje, en el que aseguró que Angélica Lozano, esposa de López, sería madrina de Amapola Rodríguez, hija de Valencia.

Los nexos de @PalomaValenciaL con @ClaudiaLopez van más allá de lo político, la esposa de Claudia, @AngelicaLozanoC es la madrina de Amapola la hija de Paloma. Siempre han engañado a todos. Son datos y se deben dar. Sigan defendiendo a Palomavinagre y rasgándose las vestiduras”, aseveró la internauta, que posteriormente borró la publicación en X.

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Una usuaria de X, identificada como Lucía Forero, publicó un montaje hecho con IA de Paloma Valencia y Claudia López que las muestra como aliadas políticas - crédito @Luciaforero221/X
Una usuaria de X, identificada como Lucía Forero, publicó un montaje hecho con IA de Paloma Valencia y Claudia López que las muestra como aliadas políticas - crédito @Luciaforero221/X

Pese a que eliminó la publicación, las políticas mencionadas alcanzaron a verla y a reaccionar. Por un lado, Paloma Valencia compartió un mensaje dirigido al candidato Abelardo de la Espriella, en el que solicitó que no involucre a su hija en temas de carácter político.

Candidato @ABDELAESPRIELLA y sus bodegas: con mi hija no se metan”, aseveró la también congresista de la oposición.

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La candidata Paloma Valencia criticó publicación en la que se indica que Angélica Lozano es madrina de su hija - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia criticó publicación en la que se indica que Angélica Lozano es madrina de su hija - crédito @PalomaValenciaL/X

Al igual que la candidata del Centro Democrático, la aspirante Claudia López, que rechaza los extremos políticos de la derecha y la izquierda, asegurando que tanto la alianza con Paloma Valencia como el hecho de que Angélica Lozano sea madrina de la hija de la congresista son falsos.

Sus armas son las mentiras y los montajes con inteligencia artificial. Todo lo que dice y muestra es falso. Yo seguiré haciendo propuestas para resolver los problemas de la gente que pueden consultar en http://claudia-lopez.com y enfrentando las bodegas del defensor de la mafia”, indicó la aspirante de centro en X.

Asimismo, instó a quienes apoyan al candidato De la Espriella a abstenerse de involucrar en sus publicaciones a la hija de Valencia y a cualquier otro menor de edad. “No se meta con Amapola, la hija de Paloma, ni con ninguna niña en su campaña desesperada y baja. Al menos respete a las niñas!”, escribió la exalcaldesa de Bogotá.

La candidata Claudia López Hernández rechazó montaje que también afecta a Paloma Valencia - crédito @ClaudiaLopez/X
La candidata Claudia López Hernández rechazó montaje que también afecta a Paloma Valencia - crédito @ClaudiaLopez/X

La senadora Angélica Lozano se unió a las críticas, informando que no es madrina de la hija de la candidata del Centro Democrático. Indicó, además, que conoce a los hijos de varios políticos, que son de distintas corrientes políticas, y eso no implica que esté relacionada de alguna manera con ellos.

Que ridiculez (sic). He visto a la niña cuando la llevan al congreso, así como conozco a los hijos de Inti Asprilla, Fabio Amin e hijos de funcionarios. ¿Eso me hace madrina de todos los niños que congresistas llevan al congreso?”, cuestionó la esposa de Claudia López.

La congresista Angélica Lozano Correa rechazó montaje en el que se asegura que es madrina de la hija de Paloma Valencia - crédito @AngelicaLozanoC/X
La congresista Angélica Lozano Correa rechazó montaje en el que se asegura que es madrina de la hija de Paloma Valencia - crédito @AngelicaLozanoC/X

Un columnista político Sixto González contribuyó al debate, pidiendo a la candidata presidencial Paloma Valencia que aclarara ante la opinión pública si, efectivamente, Lozano es madrina de su hija. La aspirante respondió, negando cualquier vínculo entre la congresista y la menor de edad.

No, @AngelicaLozanoC no es la madrina de Amapola. Como ciudadana le solicito que difunda la respuesta y deje de sembrar cizaña”, señaló la también senadora en su cuenta de X.

La candidata Paloma Valencia aseguró que Angélica Lozano no es madrina de su hija - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia aseguró que Angélica Lozano no es madrina de su hija - crédito @PalomaValenciaL/X

La legisladora Lozano intervino nuevamente, refiriéndose a la publicación del columnista González. En su crítica, cuestionó el hecho de que se involucre a los hijos de los políticos en las estrategias electorales. Recalcó, además, que aunque ha visto a la hija de Valencia en el Congreso, no es su madrina.

La senadora Angélica Lozano Correa criticó el uso de menores de edad para temas político-electorales - crédito @AngelicaLozanoC/X
La senadora Angélica Lozano Correa criticó el uso de menores de edad para temas político-electorales - crédito @AngelicaLozanoC/X

Bajeza y ruindad meterse con los hijos de los políticos, más siendo niños. A la niña la he visto cuando su mamá la lleva al capitolio. Muchos congresistas llevan a sus hijos de vez en cuando. ¿Entonces soy madrina de las decenas de niños que los congresistas y empleados del congreso llevan al trabajo?”, aseveró.

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