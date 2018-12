En la última parte, relato mi experiencia de aprendizaje de swing en la escuela de Mike Hebron en Nueva York, junto al profesor Rick Nielsen desde un abordaje con metodología ZEN. Con una visión súper avanzada de enseñanza aprendizaje que aún no existía en Argentina, me realizaron un test para evaluar cuál era mi sistema natural de aprendizaje, lo que me ayudó a reconocer cuáles eran las áreas que debía trabajar para potenciar mi aprendizaje. Esto me ayudó a no caer en la zona cómoda en la cual solemos estancarnos. A partir de un estudio realizado por un psicólogo deportivo de vanguardia, Carey Munmford, que había realizado una interesante investigación que resume cuatro personalidades tipo entre los jugadores del tour y esto se relaciona directamente con el uso de su cerebro. Se le ha llamado los cuatro estilos de juego y aprendizaje. Estos estilos son: Driver o Hacedor, Observador/Persuasivo, Artesanal y Analítico.