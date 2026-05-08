España

El Ejército de Tierra refuerza sus capacidades de reconocimiento con 100 nuevos vehículos VERT de última generación

Incorporan sensores modernos, cámaras avanzadas, comunicaciones seguras y sistemas digitales para gestionar información

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Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (Ejército de Tierra)
Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (Ejército de Tierra)

La evolución de los escenarios de seguridad terrestre exige contar con medios cada vez más avanzados, flexibles y conectados para garantizar la protección y la eficacia en las operaciones. El Ejército de Tierra español ha dado un nuevo paso en ese camino con la expansión del programa VERT (Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre), que afronta su segunda fase con la incorporación de 100 nuevos vehículos equipados con sistemas de sensorización y gestión de información de última generación.

Según explica el Ministerio de Defensa, la modernización, que se prolongará hasta 2030, se traduce en una mejora de las capacidades de los Grupos de Caballería y del conjunto de la Fuerza, permitiendo a las unidades “ver sin ser vistas” en entornos de máxima complejidad. El contrato ha sido adjudicado por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) a URO Vehículos Especiales (Urovesa) como contratista principal.

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Esto refuerza la apuesta del Ejército de Tierra por medios capaces de integrar soluciones tecnológicas desarrolladas en España. Tras una primera fase en la que se desplegaron 16 vehículos con “excelentes resultados”, la nueva etapa supondrá la entrega de 100 unidades adicionales, integrando el Sistema de Exploración y Reconocimiento Terrestre (SERT) de Navantia.

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“Ver sin ser visto”

El VERT está concebido para responder a los retos actuales y futuros de las operaciones terrestres, en un contexto en el que la movilidad, la protección, la interoperabilidad y la superioridad informativa marcan la diferencia en el campo de batalla. Su misión principal es el reconocimiento, tanto de combate como en profundidad y seguridad táctica, operando en contacto directo con fuerzas enemigas y población civil, así como en apoyo a grupos de combate que requieran alta movilidad y gran alcance.

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La clave del VERT reside en su capacidad para “ver sin ser visto”. Cuenta con una estructura que permite adaptarse y crecer según las necesidades. Incorpora sensores modernos, un mástil con cámaras avanzadas, comunicaciones seguras y sistemas digitales para gestionar información. Está preparado para sumar nuevas tecnologías en el futuro. Desde el inicio, se pensó para que diferentes sistemas trabajen juntos y para proteger a la tripulación, lo que mejora su funcionamiento en misiones de reconocimiento, vigilancia o detección de amenazas.

Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (Ejército de Tierra)
Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (Ejército de Tierra)

Una apuesta estratégica de proyección internacional

El avance del programa VERT no solo representa una mejora en la capacidad operativa del Ejército de Tierra, sino que también busca consolidar el papel de la industria nacional en el desarrollo de sistemas terrestres avanzados. Urovesa aporta su experiencia en vehículos tácticos de alta movilidad y fiabilidad, mientras que Navantia transfiere su conocimiento en sistemas de misión, sensorización compleja y arquitectura de combate, aplicando sus capacidades en otros dominios.

Esta cooperación entre empresas españolas de referencia refuerza la autonomía tecnológica del país, abre oportunidades en mercados internacionales y genera empleo en comunidades como Galicia y Andalucía. El diseño flexible y modular del VERT lo convierte en una solución atractiva para países que buscan modernizar sus capacidades de exploración y reconocimiento, consolidando a España como un actor relevante en la industria de defensa terrestre.

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