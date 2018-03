Leonardo D'Espósito deconstruye una vastísima trayectoria que comenzó en 1971 con "Reto a muerte" —la roadmovie del camión asesino— y llega hasta "El buen amigo gigante" (2016); el libro se terminó antes de que se estrenaran "The Post" y "Ready player one". En el medio están "Encuentros cercanos del tercer tipo", la saga de Indiana Jones, "ET", "El imperio del sol", "Jurassic Park", "La lista de Schindler", "Hook", "Rescatando al soldado Ryan", "Atrápame si puedes", muchísimas más. Todas —o casi todas—, grandes éxitos.