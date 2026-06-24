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Bellakath es acusada de ser “un dolor de cabeza” por los productores de La Más Draga debido a su comportamiento en el foro

La reggaetonera habría tenido actitudes negativas durante su participación en el reality show

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Bellakath fue jueza en "La Más Draga". REUTERS/Ronda Churchill
Bellakath fue jueza en "La Más Draga". REUTERS/Ronda Churchill

La cantante Bellakath enfrenta una nueva polémica por su paso por La más draga, luego de que productores del programa la describieran como “insoportable” y vincularan esa percepción con exigencias que, según ellos, quedaron reflejadas en un episodio de la séptima temporada, en medio del arranque de Solo la más 2, cuya final se perfila para el próximo 15 de agosto y cuyo premio es de un millón de pesos.

El señalamiento surgió después del estreno de la segunda temporada de Solo la más 2, que llegó a YouTube el pasado 16 de junio. La competencia está prevista para durar 8 semanas, por lo que el cierre se podría realizar a mediados de agosto.

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Carlo Villarreal y Bruno Álvarez, productores de La más draga, hablaron en el podcast Niñas Bien sobre la actitud de la intérprete de “Gatita”, quien acudió como invitada a uno de los capítulos de la séptima temporada del reality.

Bellakath será la invitada especial de este martes 21 de octubre. Foto: X/@Lamasdraga.
Bellakath fue la invitada especial del martes 21 de octubre. Foto: X/@Lamasdraga.

“Lo voy a decir a cámara, me vale ver**. Bellakath. Insoportable, yo no me lo esperaba”, dijo Carlo. El productor no detalló a qué hechos concretos se refería, pero sí sostuvo que varias de las exigencias de la cantante habrían quedado plasmadas en el cuarto capítulo de esa temporada.

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En esa misma conversación, el productor comparó el comportamiento de Bellakath con el de Belinda y Kenia Os, a quienes describió como artistas “mucho más relajadas”. También afirmó: “Bellakath fue un dolor de hue...os”.

La controversia aparece semanas después de otros comentarios sobre la cantante. Antes de las declaraciones de los productores, la intérprete de “Reggaeton champagne” ya había sido señalada por bailarines que habrían trabajado con ella.

Entre esas voces está la del bailarín Cruz Ayón, quien en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram expresó: “La verdad, nunca había trabajado con alguien tan prepotente y arrogante; se jura la mejor y la reina de su género, pero la verdad vive en una realidad muy alterada”.

Todo sobre la nueva temporada de “La Más Draga”

La nueva edición de Solo Las Más 2 promete el mayor estímulo económico otorgado hasta ahora en el universo drag nacional, al ofrecer 1 millón de pesos a la reina que resulte ganadora tras dos meses de competencia (Foto: Instagram/@lamasdraga)
La nueva edición de Solo Las Más 2 promete el mayor estímulo económico otorgado hasta ahora en el universo drag nacional, al ofrecer 1 millón de pesos a la reina que resulte ganadora tras dos meses de competencia (Foto: Instagram/@lamasdraga)

Solo Las Más 2 estrenó el 16 de junio de 2026 con Galilea Montijo como conductora, nueve dragas de temporadas anteriores y una bolsa de un millón de pesos para la ganadora.

La gran final se programó para el sábado 15 de agosto de 2026. La producción informó que se transmitirá tanto en salas de cine como en vivo para miembros exclusivos del canal oficial de YouTube.

El reality se emite exclusivamente en YouTube y, de acuerdo con el anuncio de la producción, esta temporada “All Stars” ofrece el mayor premio económico entregado hasta ahora dentro del universo de La Más Draga.

El elenco de competidoras está integrado por Peke Balderas, quien participó en la quinta temporada; Regina Bronx, identificada con la tercera edición; y Miss Raga Diamante, finalista reconocida por su propuesta visual.

A ellas se sumaron Hidden Mistake, presentada como finalista secreta de la quinta temporada con un estilo de “chica mágica virtual”; La Kyliezz, concursante de la sexta temporada; y Deseos Fab, una de las reinas más queridas de la quinta ola.

La lista se completó con Juana Guadalupe, quien compitió en la sexta temporada; Lupita Kushh, recordada por su paso por la cuarta edición; y Mista Boo, descrita por la franquicia como la reina oscura más querida.

En redes sociales, la producción definió así el arranque de la temporada: “Nueve son los niveles del Inframundo y desde el Mictlán se abre el portal que transporta de regreso a nuestras queridas y afamadas FEMINOSAS para luchar en la competencia más épica de México y Latinoamérica, con la esperanza de llegar a la Cima del Renacer para convertirse en la MÁXIMA de esta nueva temporada de SÓLO LAS MÁS y llevarse la corona con 1,000,000 de pesos”.

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