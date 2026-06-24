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Marco Rubio advirtió que Irán no puede imponer tarifas en Ormuz y pidió frenar los ataques de los grupos aliados a Teherán

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que el derecho internacional garantiza la libre navegación por una de las rutas energéticas más importantes del mundo

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa tras aterrizar en Emiratos Árabes Unidos durante una gira centrada en el pacto con Teherán (REUTERS)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa tras aterrizar en Emiratos Árabes Unidos durante una gira centrada en el pacto con Teherán (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes que el régimen de Irán no tiene derecho a imponer peajes ni tarifas a las embarcaciones que atraviesan el estrecho de Ormuz y sostuvo que la estabilidad de Medio Oriente dependerá de que cesen las actividades de los grupos armados aliados de Teherán en distintos países de la región.

Las declaraciones fueron realizadas al inicio de una gira por los países árabes del Golfo, donde el jefe de la diplomacia estadounidense busca explicar los alcances del reciente entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán y responder a las inquietudes de gobiernos que observan con cautela el acercamiento entre ambos países.

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Rubio fue consultado sobre la posibilidad de que Irán obtenga ingresos mediante el control de la estratégica vía marítima por donde circula una parte significativa del petróleo y gas que abastece a la economía mundial. El funcionario respondió que el derecho internacional no contempla esa posibilidad.

“Es una vía marítima internacional. Ningún país está autorizado a cobrar peajes o tarifas en una vía marítima internacional. Esa es la legislación internacional vigente”, afirmó al llegar a Emiratos Árabes Unidos.

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El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y constituye uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Millones de barriles de petróleo atraviesan diariamente ese paso, utilizado por productores clave como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar. Debido a esa relevancia estratégica, cualquier intento de restringir la navegación o modificar las condiciones de tránsito genera preocupación inmediata en los mercados internacionales.

Rubio aterrizó en Abu Dhabi en medio de las conversaciones sobre el acuerdo entre Washington e Irán y sus implicancias para la seguridad regional (REUTERS)
Rubio aterrizó en Abu Dhabi en medio de las conversaciones sobre el acuerdo entre Washington e Irán y sus implicancias para la seguridad regional (REUTERS)

La cuestión adquirió mayor relevancia después de que el memorando de entendimiento firmado recientemente entre Estados Unidos e Irán abriera interrogantes sobre el papel que podría desempeñar Teherán en la futura gestión de la seguridad marítima en la zona.

Rubio intentó despejar esas dudas y aseguró que existe consenso regional respecto a la necesidad de mantener libre la circulación de embarcaciones.

No creo que tengamos que convencer a nadie por aquí sobre ese asunto. Pienso que todos los países de esta región estarían de acuerdo con nosotros”, sostuvo.

Más allá del debate sobre Ormuz, el secretario de Estado insistió en que una reducción duradera de las tensiones en Medio Oriente exige cambios en la política regional iraní. Según afirmó, los conflictos no terminarán mientras continúen operando organizaciones armadas respaldadas por Teherán.

No se puede poner fin a las hostilidades y los conflictos en la región mientras los aliados de Irán lancen misiles y drones desde Irak y participen en actividades terroristas como las que llevaron a cabo Hamas y Hezbollah”, declaró.

Las palabras de Rubio reflejan una de las principales preocupaciones de los gobiernos árabes del Golfo. Aunque la mayoría de esos países respaldó públicamente los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, varios dirigentes observan con inquietud algunos aspectos del acuerdo alcanzado la semana pasada.

Entre los puntos que generan debate figuran la ausencia de referencias al programa iraní de misiles balísticos, la creación de mecanismos financieros que podrían beneficiar a Teherán y la posibilidad de que la República Islámica recupere influencia económica y política en la región.

El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Washington, Yousef Al Otaiba, recibe al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a su llegada a Abu Dhabi (REUTERS)
El embajador de Emiratos Árabes Unidos en Washington, Yousef Al Otaiba, recibe al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a su llegada a Abu Dhabi (REUTERS)

Durante su visita a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, Rubio tiene previsto reunirse con representantes del Consejo de Cooperación del Golfo, integrado además por Arabia Saudita, Qatar y Omán. Todos ellos mantienen alianzas estratégicas con Washington y albergan instalaciones militares estadounidenses consideradas fundamentales para la arquitectura de seguridad regional.

El jefe de la diplomacia estadounidense reconoció que esas preocupaciones formarán parte de las conversaciones.

Eso ciertamente surgirá en estas discusiones”, dijo al ser consultado sobre las dudas expresadas por algunos aliados respecto del acuerdo con Irán.

Rubio también sostuvo que cualquier beneficio económico futuro para Teherán dependerá de su comportamiento. Al mismo tiempo, planteó que las autoridades iraníes enfrentan una decisión estratégica sobre el rumbo que quieren dar al país.

Si el liderazgo de Irán decide que quiere ser un país, en lugar de un movimiento revolucionario que exporta terrorismo, tendrá la oportunidad de hacer cosas increíbles en Irán”, afirmó.

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