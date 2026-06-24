Operativo “Riverside” desmantela la mayor organización de tráfico de drogas en la historia de Costa Rica

Oficiales de la Policía OIJ detienen a varios individuos en el marco de la "Operación Riverside", una serie de intervenciones policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica ejecutó el mayor operativo contra el narcotráfico en la historia del país, desarticulando una organización criminal dedicada al tráfico nacional e internacional de drogas y legitimación de capitales, con ramificaciones en Colombia y Estados Unidos.

El despliegue, denominado “Operativo Riverside”, movilizó a 1,500 agentes y oficiales de distintos cuerpos policiales junto a 70 jueces y 100 fiscales. La operación se llevó a cabo este martes en Limón, con epicentro en Cahuita, y se extendió a Cartago, Heredia, Turrialba, Tres Ríos y el centro penitenciario La Reforma.

De acuerdo con datos del OIJ, las autoridades allanaron 98 propiedades que contenían 142 estructuras. La investigación, iniciada en 2024, permitió identificar a más de 90 personas que, según las pesquisas, integraban la red criminal.

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La organización abastecía de estupefacientes al Caribe Sur y operaba una estructura que incluía introducción, almacenamiento, transporte, venta y producción de droga hidropónica, así como privación de libertad y legitimación de capitales.

Allanamientos realizados durante la "Operación Riverside" para detener a costarricenses ligados a una de las bandas de narcotráfico más grandes del país. Cortesía: OIJ

Durante la fase de investigación, los agentes judiciales incautaron 960 kilos de cocaína y 3207 paquetes de marihuana de un kilo cada uno. Además, las autoridades lograron acreditar que la red tenía bajo su poder bienes muebles e inmuebles valorados en aproximadamente 2,600 millones de colones (USD 5,7 millones)

Entre los activos más relevantes decomisados se encuentran seis hoteles, un redondel, un restaurante, cuatro casas de alquiler turístico gestionadas a través de aplicaciones, un gimnasio y seis fincas ganaderas. El OIJ confirmó que la organización se valía de estos negocios lícitos para legitimar recursos obtenidos mediante actividades delictivas.

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Las investigaciones determinaron que el grupo era liderado por un hombre de apellido López, alias “Pecho de Rata”, extraditado a Estados Unidos, y mantenía conexiones directas con la organización criminal colombiana “Los Costeños”. La estructura continuó activa bajo la coordinación de familiares y allegados. La droga ingresaba a Costa Rica por vía marítima desde Colombia y se distribuía tanto a nivel nacional como internacional.

Detenidos estarían ligados a la banda del extradistado costarricense Edwin Vega alías "Pecho de Rata". Fuente: CR Hoy

El operativo incluyó la detención de 42 personas, además de la incautación de cuatro armas de fuego, 14 millones de colones, 13,500 dólares, joyas de alto valor, cuatro embarcaciones, tres vehículos de alta gama, 46 teléfonos celulares, 295 municiones y documentación variada. Se decomisaron también cerca de 200 cabezas de ganado vinculadas a la red y, en las semanas previas, otras 18 personas fueron encarceladas bajo prisión preventiva por su presunta relación con la organización.

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Durante el procedimiento en el centro penitenciario La Reforma, las autoridades capturaron a dos funcionarios de la Policía Penitenciaria bajo sospecha de facilitar teléfonos celulares al líder criminal cuando permanecía detenido en ese lugar.

Parte de la droga incautada por las autoridades durante el operativo Riverside Crédito: OIJ

La acción conjunta involucró a la Fuerza Pública, Unidades Especiales del OIJ, Policía Municipal, Policía de Control Fiscal y Policía de Migración, coordinados con el Ministerio Público y la Fiscalía. Las autoridades destacaron la magnitud logística del operativo, el mayor en la historia judicial de Costa Rica.

En una segunda fase de la operación, agentes detuvieron a cuatro personas más en Cahuita, tras recibir información confidencial que alertó sobre su presencia en un hotel de la zona. Los arrestados, tres hombres de 25, 26 y 31 años, y una mujer de 31 años, dos de ellos de apellido López y uno de apellido Cameron, fueron aprehendidos a la salida del establecimiento. Posteriormente, se capturó en el mismo lugar a un hombre de apellido Vaz y a una mujer de apellido Arroyo.

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El director interino del OIJ, Michael Soto, describió el operativo como “el más grande jamás realizado por el Poder Judicial y el OIJ”, destacando la coordinación inédita entre cuerpos policiales y judiciales.

Celualres, vehículos de alta gama, dinero en efectivo y armas fueron parte de los bienes incautados.Crédito: OIJ

La investigación también estableció que la organización empleaba una estructura tipo cártel, con un líder, sublíderes, responsables de legitimación de capitales y áreas de violencia y control económico. En semanas previas, el OIJ decomisó droga en una empresa de seguridad en San José vinculada a la red.

Las personas arrestadas quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Las autoridades judiciales subrayaron que la desarticulación de este grupo representa un golpe directo al tráfico de drogas y al lavado de activos en la región.

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