Política

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta: “La gente la está pasando muy mal”

El mandatario salteño advirtió que la agenda nacional desvía la atención de las urgencias sociales en el norte y cuestionó la falta de respuestas ante la crisis económica, la paralización de obras y los problemas para acceder a servicios esenciales

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El gobernador defendió la facultad del Presidente sobre sus funcionarios, respaldó la interpelación del Congreso y alertó por los incendios en Cafayate

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, expresó su preocupación por la situación económica y social que atraviesan las provincias del norte y cuestionó que la agenda política nacional esté concentrada en disputas internas mientras persisten problemas estructurales.

En diálogo con Infobae al Regreso, el mandatario provincial sostuvo que la discusión pública se encuentra alejada de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía y reclamó una mayor atención sobre las necesidades de las provincias.

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“Hace mucho tiempo que no puedo hacer lecturas políticas porque no hay política”, afirmó. Y agregó: “La gente está esperando que se le resuelvan los problemas. Hay personas que no llegan a fin de mes, empresas que cierran y rutas que están destrozadas”.

Críticas a la agenda política nacional

Sáenz cuestionó que los debates vinculados a la interna del oficialismo y a la situación de funcionarios nacionales ocupen el centro de la escena pública mientras quedan relegadas cuestiones sociales urgentes.

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“Venimos discutiendo tantas cosas que, en definitiva, a nosotros o al pueblo en general no le interesan”, sostuvo.

En ese sentido, enumeró una serie de problemáticas que, según su visión, deberían formar parte del debate central: “Que no se hable de las rutas, de la falta de medicamentos oncológicos, de que los jubilados no tienen para comer o comen salteado, de los discapacitados y de tantas otras cosas. La gente la está pasando muy mal. En esto hay que ser absolutamente sincero”.

(Infobae en Vivo)
Gustavo Sáenz advirtió que la crisis económica y social golpea a las provincias del norte y que la gente la está pasando muy mal (Infobae en Vivo)

El reclamo por las obras públicas y los recursos para las provincias

El gobernador también se refirió al freno de la obra pública y al impacto que esa decisión tiene sobre las provincias del norte. “Entendemos que este gobierno no cree en la obra pública. Está bien. Pero hay lugares que han sido postergados durante muchos años. No solamente por este gobierno: desde que nació la patria, el norte estuvo olvidado”, señaló.

Según explicó, las demoras en la ejecución de proyectos y en la transferencia de fondos comprometidos generan dificultades para las empresas y afectan directamente la calidad de vida de los habitantes.

Al ser consultado sobre la deuda que mantiene el Estado nacional con las provincias, sostuvo que resulta “incalculable” debido a que los compromisos pendientes continúan acumulándose mes tras mes.

“Nos hicimos cargo de medicamentos oncológicos, del corte del subsidio al transporte, del incentivo docente, de obras sociales provinciales detonadas y de más de dos mil viviendas que estaban sin terminar. Las provincias hicimos un gran esfuerzo. Nación también hizo un gran esfuerzo. La gente hizo un gran esfuerzo”, afirmó.

(Infobae en Vivo)
Sáenz reclamó que el debate público incluya las rutas destrozadas, la falta de medicamentos oncológicos y la situación de jubilados y personas con discapacidad (Infobae en Vivo)

Contrabando, evasión y competencia desleal

Otro de los ejes de su planteo estuvo vinculado a la situación del comercio en Salta y al impacto del contrabando y la evasión fiscal sobre la actividad económica formal.

“El comercio no la está pasando bien. Hay una evasión muy grande. Esto tiene que ver con el contrabando y con muchas otras cosas que no se controlan como deberían controlarse”, advirtió.

Para Sáenz, la falta de controles genera una competencia desigual para quienes cumplen con las obligaciones tributarias.

“Está bien que la gente busque precios más bajos. Pero después se publica en las redes sociales que determinados productos cuestan mucho menos porque no pagan impuestos. Entonces, el que sí paga impuestos, ¿cómo compite? Hay comerciantes que deben destinar entre el 40 y el 50 por ciento de lo que venden al pago de tributos”, planteó.

Su postura sobre el Congreso y las decisiones del Ejecutivo

Respecto de la situación política nacional y las discusiones sobre posibles mecanismos de control legislativo sobre funcionarios del Gobierno, Sáenz defendió las atribuciones del Poder Ejecutivo.

“Es de exclusiva responsabilidad del Presidente nombrar, remover o aceptar la renuncia de sus funcionarios. Es una facultad exclusiva del Presidente”, afirmó.

Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
El gobernador de Salta cuestionó que la agenda política nacional se concentre en internas del oficialismo mientras persisten problemas estructurales

No obstante, consideró válido que el Congreso ejerza sus herramientas institucionales de control. “Creo que el Congreso debería interpelarlo. Lo que no comparto es una moción de censura”, indicó.

La emergencia por los incendios en Cafayate

Durante la entrevista, el gobernador también alertó sobre los incendios que afectan a la localidad de Cafayate y cuestionó la escasa visibilidad que, a su juicio, tienen este tipo de emergencias en la agenda nacional.

“Se está incendiando gran parte de Cafayate y casi nadie lo sabe. Estamos enfrentando incendios bastante complicados que, gracias a Dios, vamos controlando. Pero cuando vuelve el viento, el fuego se reactiva. Estamos tratando de evitar que llegue a la zona urbana”, explicó.

Finalmente, Sáenz reclamó definiciones políticas y llamó a concentrarse en la gestión de los problemas concretos de la población.

“Hay que empezar a gobernar y a tomar decisiones. Si el Presidente decidió que un funcionario se quede, ¿por qué seguimos discutiendo si debe irse o no? Para mí, es un problema que debe resolver el Presidente”, concluyó.

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