El fútbol como espejo, según Héctor Bellerín, en ‘Cara al show’: cánticos machistas y la pregunta incómoda a los jugadores de 17 años

El jugador Héctor Bellerín, del Real Betis, ha acudido al programa de Marc Giró, en La Sexta. / Captura de pantalla

Para quienes creen que el fútbol y la política no son compatibles, Héctor Bellerín tiene algo que decirles. El futbolista, ahora defensa del Real Betis, ha defendido en Cara al show que los futbolistas se impliquen más en cuestiones sociales porque, a su juicio, viven en una posición “muy cómoda” y se cuestionan menos de lo que deberían. El lateral del Betis ha vinculado esa falta de exposición pública con un entorno muy protegido por los clubes y con la juventud de muchos jugadores, a los que se les exigen opiniones antes de haber formado un criterio.

El futbolista ha resumido ese conflicto en una idea concreta: “Estamos muy protegidos por los clubes”, pero existe “una parte de responsabilidad” como personaje público. Bellerín ha situado esa obligación en quienes disfrutan de una posición privilegiada y ha admitido que ese proceso de conciencia requiere tiempo, acompañamiento y un entorno que mantenga “los pies en la tierra”.

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La entrevista se ha emitido en La Sexta dentro del programa Cara al Show, donde el presentador Marc Giró ha explicado que era el primer futbolista al que entrevistaba. Giró ha subrayado que admira al jugador “más por lo de fuera del campo que por lo de dentro”, en alusión a unas reflexiones públicas poco habituales en el fútbol profesional.

Bellerín ha atribuido parte de su evolución personal a su familia y a un origen humilde. Según ha contado al medio, ha pasado de ser “un chaval que gana mucho dinero y que cree que la felicidad es tener una casa muy grande y 50 coches” a convertirse en una persona “totalmente distinta”.

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El compromiso social de los futbolistas, según Héctor Bellerín

El defensa ha planteado que el problema no se limita al silencio de los jugadores, sino también al contexto en el que se les pide posicionarse. Ha recordado que muchas veces se reclaman opiniones a chavales de 17 años “que no tienen las cosas claras”, aunque esa circunstancia no elimina la responsabilidad que acompaña a la notoriedad pública. En ese recorrido personal, Bellerín ha insistido en la importancia del tiempo y de la gente que acompaña.

El futbolista también ha abordado el clima que se vive en los estadios cuando Giró le ha preguntado por los cánticos machistas, homófobos y racistas. Su explicación parte de una idea de impunidad: cree que los campos de fútbol se han convertido en espacios seguros para comportamientos que fuera de ellos no se toleran.

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Bellerín ha sostenido en La Sexta que “el fútbol siempre ha sido un reflejo de la sociedad”. A partir de ahí, ha relacionado la presencia de esos discursos rancios con un ambiente crispado y con la sensación de impunidad ante determinadas conductas.

En su análisis, el ultra “siempre ha tenido un posicionamiento muy político”, ya fuera de izquierdas o de derechas. La diferencia que observa ahora es que esa actitud parece concentrarse “en el mismo sitio” y ha acabado convirtiendo el estadio, según sus palabras, en “un poco en el circo romano”.

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