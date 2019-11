Qué duda cabe que el fútbol argentino es una mezcla explosiva de sentimiento y amor por los colores que genera una atracción especial en todo el mundo. Es por eso que la periodista y productora Natalia Denegri puso el foco en esta temática y realizó el documental Fútbol argentino, historias de pasión y fanatismo con imágenes inéditas y la palabra de protagonistas excluyentes de ese mundo fascinante tales como los presidentes de River y Boca, Rodolfo D'Onofrio y Daniel Angelici, el ex mandatario Carlos Menem, jugadores como Alberto Tarantini y Omar Larrosa -dos ex Campeones del Mundo del Mundial '78-, el ex representante de futbolistas Guillermo Coppola y hasta el líder de la hinchada del club de la Ribera, Rafael Di Zeo, testimonios que provocaron especial interés en el exterior apenas se conocieron las primeras imágenes.