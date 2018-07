–Estás, al mismo tiempo, en una tira diaria y en teatro. ¿Cuánto tiempo es lo máximo que podés sostener este ritmo?

–Un año me volví loca, cuando hacía Le prénom y Vecinos en guerra. Sufrí mucho. Tenía más funciones y mi hija era más chica. Son sacrificios… Porque la verdad es que no hay mucho laburo. Ni para el actor, ni para nadie. Niní y la tira eran dos grandes oportunidades como para no aceptarlas. Estoy cansada, pero me organizo. Entendí que no puedo hacer todo. Ya no voy al gimnasio, por ejemplo. Cuando siento que no voy a llegar, recuerdo que la tele aprieta pero no ahorca. Si tengo tiempo libre, me quedo en casa. Restringí las salidas con amigos. Sé que si me tomo un vino, al día siguiente no me puedo levantar. Y cuando mi hija está conmigo –y no con el papá– estoy con ella hasta que la acuesto. Los fines de semana tenemos "la mañana larga": nos quedamos hasta las dos de la tarde en pijama.