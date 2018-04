–Ay, ¡pasó tanto tiempo!, y fue una locura adolescente. Me inscribí a los dieciocho, como un chiste, cuando salía de bailar con unas amigas, y dos años después, en 2011, entré. Todavía me acuerdo que me despedí de mi mamá diciéndole "vuelvo en diez días", sin imaginar que iba a terminar mudándome a Buenos Aires.