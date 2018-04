"Me tocaba llorar. Como tenía las emociones a flor de piel, me salió muy bien y quedé", contó en televisión cuando el éxito ya estaba consumado. Mientras, a S Magazine le aseguró: "Hace cuatro años que no voy al colegio; estudio en casa. Así que no tengo amigos… Pero no hay nada de malo en eso. Al revés: me alcanza con mis compañeros de set. No necesito a nadie más".