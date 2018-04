"Hola a todos, soy Dalma Maradona. Como algunos sabrán, nací famosa y no lo elegí. De hecho, quiero contarles que padezco la fama más de lo que la disfruto. Pero si hay algo que comparto con la Nina de Chéjov es el amor por mi profesión. Ser actriz me da una libertad tremenda, una libertad que no tengo en ningún otro lado y que me permite ser desobediente. Muchas gracias", se despide para darle paso a Natalia Lobo.